ارتفاع الاستثمار في الصناعات الميكانيكية والكهربائية وتحسن مؤشرات التصدير الصناعية

كشفت نتائج المسح السداسي حول الاستثمار في قطاع الصناعات المعملية عن تحسن ملحوظ في قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، حيث ارتفع رصيد نوايا الاستثمار من 6 بالمائة خلال السداسي الثاني لسنة 2024 إلى 23 بالمائة خلال السداسي الثاني لسنة 2025.



ويهدف هذا المسح، الذي ينجزه المعهد الوطني للإحصاء، إلى تقييم التطور الفعلي للاستثمار خلال الفترة السابقة للمسح، واستشراف آفاقه خلال السداسي القادم وفق توقعات أصحاب المؤسسات الصناعية.



أداء قوي للصادرات الصناعية



تباين آفاق الاستثمار بين القطاعات الصناعية



الصناعة: محرك رئيسي للنمو والتشغيل



ارتفعت صادرات قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبةخلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2025 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2024، لتبلغ قيمتها حواليويُعزى هذا النمو أساسًا إلى ارتفاع صادرات الصناعات الكهربائية بنسبة، مقابل ارتفاع طفيف لصادرات الصناعات الميكانيكية بنسبةويمثل هذا القطاع ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، إذ يستحوذ على، ويتم توجيهمن هذه الصادرات إلى الأسواق الأوروبية.أظهر المسح السداسي تباينًا في توقعات أصحاب المؤسسات الصناعية بخصوص الاستثمار خلال السداسي القادم:في:* قطاع الصناعات الكيميائية: من 7 إلى 28 بالمائة* قطاع الصناعات الغذائية والفلاحية: من 8 إلى 24 بالمائةفي:* قطاع الصناعات المختلفة* قطاع مواد البناء والخزف والبلورمرتقب في قطاع النسيج والملابس والجلد.وقد شمل المسح عينة مكوّنة منتنشط في مجال الصناعات المعملية.تجاوزت قيمة الصادرات الصناعية الإجماليةإلى غاية موفى سبتمبر 2025. وتعمل الحكومة على تنفيذ استراتيجية للصناعة والتجديد تمتد إلى أفق سنة 2035، تهدف إلى:* خلق* رفع قيمة الصادرات إلى* تطوير الصناعات الإلكترونية ودمج تونس في سلاسل القيمة العالمية.ويضم النسيج الصناعي التونسيتشغل حوالي، منهامصدّرة كليًا، توفّر حوالي، أي ما يمثلمن إجمالي العمالة في القطاع الصناعي.وتناهز صادرات المؤسسات المصدّرة كليًا سنويًا حوالي، مما يؤكد دورها المحوري في تعزيز الاقتصاد الوطني، ودعم التوازن التجاري من خلال التصدير وتنويع المنتجات ذات القيمة المضافة العالية.