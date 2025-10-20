تونس تحتفي بالذكرى 198 لعيد العلم الوطني

تحتفل تونس اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 بالذكرى 198 لعيد العلم التونسي الذي تم إعداده سنة 1827.



ويحتفي التونسيون سنويا بهذه الذكرى على المستويين الرسمي والشعبي، وذلك عبر تنظيم المواكب والتظاهرات، فضلا عن نشر صور العلم التونسي على مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم إضاءات تتعلق بتاريخ إنشائه.



وشارك عدد من المواطنين يوم أمس الأحد في تظاهرة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة نظمتها جمعية "تراثنا" احتفالا بهذه الذكرى، ورفعوا الأعلام التونسية متفاعلين مع مختلف الفقرات التنشيطية للتظاهرة التي دأبت الجمعية تنظيمها سنويا تحت شعار "خرجة العلم"، بمشاركة منظمات وجمعيات مثل "الكشافة التونسية" والهلال الأحمر التونسي.وانطلقت التظاهرة من أمام المسرح البلدي بالعاصمة إلى تمثال ابن خلدون بمشاركة ماجورات قصر هلال وتتخللتها ورشات رسم للأطفال ومعرض للفنون التشكيلية وعرض كورال أمام المسرح البلدي.ومن خصائص علم الجمهوريّة التّونسيّة أنه أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر، وفق ما يوضحه الدّستور التّونسي. وحمل العلم التّونسي هذه الخصائص خلال فترة الاستعمار الفرنسي.وكان السلطان حسين باي الثاني أمر بإعداد علم مميز للبحرية التونسية يوم 20 أكتوبر 1827 بعد معركة نابليون ليتميز عن باقي الأعلام الأخرى قبل اعتماده رسميّا سنة 1831، وظل منذ ذلك الزمان "رمزا للوحدة الوطنية والمقاومة والتطلع إلى الحرية".وفي 1 جوان 1959 تم إعلانه علم الدّولة للجمهورية التونسية وذلك وفقًا لدستور البلاد آنذاك. ثم وقع في 30 جوان 1999 توضيح أبعاد وتصميم العلم والتنصيص عليها بكل دقة بموجب قانون خاص (القانون عدد 99/56 المؤرخ في 30 جوان 1999، المعتمد يوم 3 جويلية من السّنة ذاتها من قبل مجلس النواب)، وظل المظهر العام للعلم دون تغيير إلى حدّ هذا اليوم.وينص هذا القانون على أن يكون للعلم شكل مستطيل بلون أحمر وأن يساوي عرضه ثلثي طوله، وفي منتصف العلم دائرة بيضاء يساوي قطرها ثلث طول المستطيل ومركزها نقطة تقاطع أقطار المستطيل، وفي الدائرة نجمة حمراء خماسية مركزها في الموسط العمودي على يمين مركز الدائرة وعلى مسافة تساوي واحد على ثلاثين من طول العلم في الاتجاه المعاكس إلى الجانب المعلق بالسّارية.ووفق ذات القانون، تُرسم بأعلى العلم المخصص لرئيس الجمهورية وبالخط الذهبي عبارة "للوطن"، ويعلق بواسطة رمح ذي حدّ مذهّب ينقش عليه رسم الدائرة والنجم والهلال ويثبت عليه رباط به علم.