Babnet   Latest update 12:39 Tunis

تونس تحتفي بالذكرى 198 لعيد العلم الوطني

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/drapeau170317x2.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 20 Octobre 2025 - 11:21 قراءة: 1 د, 43 ث
      
تحتفل تونس اليوم الإثنين 20 أكتوبر 2025 بالذكرى 198 لعيد العلم التونسي الذي تم إعداده سنة 1827.

ويحتفي التونسيون سنويا بهذه الذكرى على المستويين الرسمي والشعبي، وذلك عبر تنظيم المواكب والتظاهرات، فضلا عن نشر صور العلم التونسي على مواقع التواصل الاجتماعي وتقديم إضاءات تتعلق بتاريخ إنشائه.



وشارك عدد من المواطنين يوم أمس الأحد في تظاهرة بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة نظمتها جمعية "تراثنا" احتفالا بهذه الذكرى، ورفعوا الأعلام التونسية متفاعلين مع مختلف الفقرات التنشيطية للتظاهرة التي دأبت الجمعية تنظيمها سنويا تحت شعار "خرجة العلم"، بمشاركة منظمات وجمعيات مثل "الكشافة التونسية" والهلال الأحمر التونسي.
وانطلقت التظاهرة من أمام المسرح البلدي بالعاصمة إلى تمثال ابن خلدون بمشاركة ماجورات قصر هلال وتتخللتها ورشات رسم للأطفال ومعرض للفنون التشكيلية وعرض كورال أمام المسرح البلدي.

ومن خصائص علم الجمهوريّة التّونسيّة أنه أحمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمسة أشعة يحيط به هلال أحمر، وفق ما يوضحه الدّستور التّونسي. وحمل العلم التّونسي هذه الخصائص خلال فترة الاستعمار الفرنسي.
وكان السلطان حسين باي الثاني أمر بإعداد علم مميز للبحرية التونسية يوم 20 أكتوبر 1827 بعد معركة نابليون ليتميز عن باقي الأعلام الأخرى قبل اعتماده رسميّا سنة 1831، وظل منذ ذلك الزمان "رمزا للوحدة الوطنية والمقاومة والتطلع إلى الحرية".

وفي 1 جوان 1959 تم إعلانه علم الدّولة للجمهورية التونسية وذلك وفقًا لدستور البلاد آنذاك. ثم وقع في 30 جوان 1999 توضيح أبعاد وتصميم العلم والتنصيص عليها بكل دقة بموجب قانون خاص (القانون عدد 99/56 المؤرخ في 30 جوان 1999، المعتمد يوم 3 جويلية من السّنة ذاتها من قبل مجلس النواب)، وظل المظهر العام للعلم دون تغيير إلى حدّ هذا اليوم.
وينص هذا القانون على أن يكون للعلم شكل مستطيل بلون أحمر وأن يساوي عرضه ثلثي طوله، وفي منتصف العلم دائرة بيضاء يساوي قطرها ثلث طول المستطيل ومركزها نقطة تقاطع أقطار المستطيل، وفي الدائرة نجمة حمراء خماسية مركزها في الموسط العمودي على يمين مركز الدائرة وعلى مسافة تساوي واحد على ثلاثين من طول العلم في الاتجاه المعاكس إلى الجانب المعلق بالسّارية.

ووفق ذات القانون، تُرسم بأعلى العلم المخصص لرئيس الجمهورية وبالخط الذهبي عبارة "للوطن"، ويعلق بواسطة رمح ذي حدّ مذهّب ينقش عليه رسم الدائرة والنجم والهلال ويثبت عليه رباط به علم.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316956


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 20 أوكتوبر 2025 | 28 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:05
17:38
15:11
12:11
06:31
05:05
الرطــوبة:
% 50
Babnet
Babnet27°
26° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-18
29°-20
28°-21
29°-20
33°-21
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   938,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:39 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    