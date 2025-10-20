Babnet   Latest update 12:39 Tunis

بطولة الرابطة الاولى: برنامج الجولة الحادية عشرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/625099a3557339.55928161_phjmeqnoigfkl.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 20 Octobre 2025
      
تُجرى مباريات الجولة الحادية عشرة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم على أربع دفعات، أيام السبت 25 والأحد 26 والأربعاء 29 والخميس 30 أكتوبر الجاري، بداية من الساعة الثانية والنصف بعد الظهر، وفق البرنامج التالي:

السبت 25 أكتوبر 2025


* ملعب حمدة العواني بالقيروان

شبيبة القيروان – النادي الإفريقي

* ملعب المتلوي
نجم المتلوي – مستقبل قابس

الأحد 26 أكتوبر 2025

* ملعب بئر بورقبة
مستقبل سليمان – شبيبة العمران

* ملعب بوجمعة الكميتي بباجة
الأولمبي الباجي – الترجي الجرجيسي

الأربعاء 29 أكتوبر 2025

* ملعب عبد العزيز الشتيوي بالمرسى
مستقبل المرسى – النجم الساحلي

* ملعب الهادي النيفر بباردو
الملعب التونسي – النادي الصفاقسي

* ملعب مصطفى بن جنات بالمنستير
الاتحاد المنستيري – اتحاد بن قردان

الخميس 30 أكتوبر 2025

* ملعب حمادي العقربي برادس
الترجي الرياضي – النادي البنزرتي


