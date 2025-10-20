قابس: فروع منظمات وطنية تؤكد مساندتها للتحرّكات السلمية ضدّ التلوّث في إطار القانون وحفظ المصلحة العامة وحماية الممتلكات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662691cc5097a1.35835146_ljkfonphigemq.jpg width=100 align=left border=0>

أصدرت فروع منظّمات وطنية وعمادات مهنية بولاية قابس، اليوم الإثنين، بيانا عبّرت فيه عن "مساندتها للتحركات المدنية والسلمية ضدّ التلوّث في قابس، وذلك في اطار القانون، وحفظ المصلحة العامة وحمايةالأملاك العامة والخاصة" .



وأكدت الأطراف الممضية على هذا البيان "التزامها بالتحرك الجماعي المنظم دفاعا عن قابس وعن حق أبنائها في العيش في بيئة نظيفة وآمنة"، معبّرة عن انشغالها العميق "لما آلت اليه الأوضاع في الجهة من تدهور في مختلف المجالات جراء استمرار التلوث الصناعي وغياب المعالجة الجذرية لهذا الملف" .





وصدر هذا البيان عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والنيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمراة التونسية، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، والفرع الجهوي لعمادة المحامين، والفرع الجهوي لعمادة المحاسبين، والفرع الجهوي لعمادة المهندسين والفرع الجهوي لعمادة الصيادلة.



