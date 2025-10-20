Babnet   Latest update 20:08 Tunis

قابس: فروع منظمات وطنية تؤكد مساندتها للتحرّكات السلمية ضدّ التلوّث في إطار القانون وحفظ المصلحة العامة وحماية الممتلكات

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662691cc5097a1.35835146_ljkfonphigemq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 20 Octobre 2025 - 18:56 قراءة: 0 د, 45 ث
      
 أصدرت فروع منظّمات وطنية وعمادات مهنية بولاية قابس، اليوم الإثنين، بيانا عبّرت فيه عن "مساندتها للتحركات المدنية والسلمية ضدّ التلوّث في قابس، وذلك في اطار القانون، وحفظ المصلحة العامة وحمايةالأملاك العامة والخاصة" .

وأكدت  الأطراف الممضية على هذا البيان "التزامها بالتحرك الجماعي المنظم دفاعا عن قابس وعن حق أبنائها في العيش في بيئة نظيفة وآمنة"، معبّرة عن انشغالها العميق "لما آلت اليه الأوضاع في الجهة من تدهور  في مختلف المجالات جراء استمرار التلوث الصناعي وغياب المعالجة الجذرية لهذا الملف" .

وصدر هذا البيان عن الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والنيابة الجهوية للاتحاد الوطني للمراة التونسية، والاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري، والفرع الجهوي لعمادة المحامين، والفرع الجهوي لعمادة المحاسبين، والفرع الجهوي لعمادة المهندسين والفرع الجهوي لعمادة الصيادلة.

وكانت الهيئة الادارية للاتحاد العام الجهوي للشغل قد قرّرت في اجتماعها المنعقد يوم السبت الفارط تنفيذ اضراب عام جهوي غدا الثلاثاء 21 أكتوبر الجاري على خلفية تردي الوضع البيئي بالجهة ودفاعا عن حق ولاية قابس ومتساكنيها في العيش في بيئة سليمة.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316991


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الاثنين 20 أوكتوبر 2025 | 28 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:05
17:38
15:11
12:11
06:31
05:05
الرطــوبة:
% 68
Babnet
Babnet27°
23° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
27°-18
29°-20
28°-21
29°-20
30°-21
  • Avoirs en devises
    24697,2

  • (20/10)
  • Jours d'importation
    106
  •              1 € = 3,41866 DT        1$ =2,92372 DT
  • Solde Compte du Trésor   (20/10)   938,7 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:08 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    