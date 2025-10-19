Babnet   Latest update 14:03 Tunis

عرض موسيقي تكريما للمطربة سلاف يوم 23 اكتوبر الحالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f488b761f9e7.11342142_hnmpejqogkfli.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Dimanche 19 Octobre 2025 - 13:40 قراءة: 0 د, 44 ث
      
في إطار استراتيجيتها الرامية إلى الحفاظ على التراث الغنائي والموسيقي التونسي وتكريم رموزه ومبدعيه، واحتفاء بانطلاق الموسم الثقافي 2025-2026،تنظم وزارة الشؤون الثقافية عرضا موسيقيا تكريما للمطربة سلاف يوم 23 اكتوبرالحالي بمسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة
ويشارك في العرض وفق ما نشرته وزارة الثقافة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، ثلة من أبرز الفنانات التونسيات على غرار أسماء بن أحمد ،رحاب الصغير، نوال غشام،منجية الصفاقسي وهيفاء عامر، تنفيذ الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة الموسيقار عبد الرحمان العيادي




وتنتظم هذه التظاهرة ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية في إطار برنامج عمل المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الداعم للمبدع التونسي، وبالتعاون مع مؤسسة مسرح أوبرا تونس.

ويهدف هذا الموعد الثقافي والفني إلى تكريم مسيرة سلاف والاحتفاء بجيل من المبدعين الذين أسهموا في إثراء الأغنية التونسية وتطوير المشهد الموسيقي الوطني،كما يجسّد التزام الوزارة بالمحافظة على الذاكرة الفنية والموسيقية التونسية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية التونسية، ورافدا أساسيا لإشعاعها في العالمين العربي والدولي .


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316904


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأحد 19 أوكتوبر 2025 | 27 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:06
17:39
15:12
12:11
06:31
05:04
الرطــوبة:
% 78
Babnet
Babnet22°
21° Babnet
الــرياح:
3.6 كم/س
Babnet
Babnet19°
تونس
Babnet
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
22°-19
27°-18
29°-20
28°-21
28°-20
  • Avoirs en devises
    24577,9

  • (17/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41810 DT        1$ =2,93289 DT
  • Solde Compte du Trésor   (17/10)   952,9 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 14:03 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    