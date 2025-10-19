عرض موسيقي تكريما للمطربة سلاف يوم 23 اكتوبر الحالي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f488b761f9e7.11342142_hnmpejqogkfli.jpg width=100 align=left border=0>

في إطار استراتيجيتها الرامية إلى الحفاظ على التراث الغنائي والموسيقي التونسي وتكريم رموزه ومبدعيه، واحتفاء بانطلاق الموسم الثقافي 2025-2026،تنظم وزارة الشؤون الثقافية عرضا موسيقيا تكريما للمطربة سلاف يوم 23 اكتوبرالحالي بمسرح أوبرا تونس بمدينة الثقافة

ويشارك في العرض وفق ما نشرته وزارة الثقافة على صفحتها الرسمية "فايسبوك"، ثلة من أبرز الفنانات التونسيات على غرار أسماء بن أحمد ،رحاب الصغير، نوال غشام،منجية الصفاقسي وهيفاء عامر، تنفيذ الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة الموسيقار عبد الرحمان العيادي











وتنتظم هذه التظاهرة ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية في إطار برنامج عمل المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الداعم للمبدع التونسي، وبالتعاون مع مؤسسة مسرح أوبرا تونس.



ويهدف هذا الموعد الثقافي والفني إلى تكريم مسيرة سلاف والاحتفاء بجيل من المبدعين الذين أسهموا في إثراء الأغنية التونسية وتطوير المشهد الموسيقي الوطني،كما يجسّد التزام الوزارة بالمحافظة على الذاكرة الفنية والموسيقية التونسية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية التونسية، ورافدا أساسيا لإشعاعها في العالمين العربي والدولي . وتنتظم هذه التظاهرة ببادرة من وزارة الشؤون الثقافية في إطار برنامج عمل المؤسسة التونسية لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، الداعم للمبدع التونسي، وبالتعاون مع مؤسسة مسرح أوبرا تونس.