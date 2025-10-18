مسيرة تضامنية بالعاصمة دعما لمطالب سكان قابس بتفكيك وحدات ملوثة بالمجمع الكيميائي بالجهة

ورفع المشاركون وهم من انصار البيئة والمحيط والنقابيين والصحافيين وممثلي المجتمع المدني والحركة النسوية وعدد من الوجوه السياسية، شعارات "الشعب يريد تفكيك الوحدات" و"يا قابس يا مظلومة من التلوث والحكومة" و"قابس يا ضحية السياسة الحكومية".ووقع مواطنون مثقفون وحقوقيون وجامعيون عريضة مواطنية لدعم مطالب واحتجاجات قابس والمتضامنين معهم عبر تراب الجمهورية.وصرحت عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين جيهان لواتي لوكالة تونس أفريقيا للانباء أن النقابة تدعم هذا التحرك وأنها وجهت الدعوة للصحفيين للالتزام بحق المواطنين في المعلومة الحرة بخصوص الوضع البيئي بقابس وفي البلاد عامة والعمل على تحقيق أهداف المطالب المواطنية في تنمية وبيئة سليمة وتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة.ونشرت مجموعة من الصحفيين ونشطاء البيئة والمجتمع المدني بيانا امس دعوا فيه إلى المشاركة في هذه المسيرة وعبروا فيه عن تضامنهم المطلق وغير المشروط مع التحركات الشعبية التي يخوضها أبناء وبنات ڤابس، دفاعًا عن حقٍّ أصيلٍ في بيئةٍ سليمةٍ وحياةٍ كريمة، ومساندتهم الكاملة للمطلب المركزي والعادل والمتمثّل في تفكيك الوحدات الصناعية الملوِّثة، "باعتبار ذلك استحقاقًا بيئيًا ووطنيا".