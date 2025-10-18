Babnet   Latest update 20:11 Tunis

مسيرة تضامنية بالعاصمة دعما لمطالب سكان قابس بتفكيك وحدات ملوثة بالمجمع الكيميائي بالجهة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f3d811411714.16319899_ijgnmkohlpfeq.jpg width=100 align=left border=0>
Photo credits Rafik Bouderbala (rafik93.tn)
Publié le Samedi 18 Octobre 2025 - 19:08
      
تظاهر المئات عشية اليوم السبت في مسيرة وسط العاصمة للتنديد بتلوث المحيط بجهة قابس والمطابلة بتفكيك الوحدات الملوثة بالمجمع الكيميائي الصناعي بالجهة والتضامن مع مواطنيها في احتجاجاتهم لتحقيق مطالبهم.

وانطلقت المسيرة من أمام مقر النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين بشارع الولايات المتحدة باتجاه مقر المجمع الكميائي التونسي بشارع المملكة العربية السعودية بلافايات، لتتحول إلى وقفة احتجاجية رفعت خلالها شعارات تنتقد سياسة الحكومة في مجال البيئة وتعبر عن الرفض الشعبي للتضحية بصحة السكان نتيجة هذه السياسة وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن تدهور الوضع البيئي والصحي بجهة قابس.



ورفع المشاركون وهم من انصار البيئة والمحيط والنقابيين والصحافيين وممثلي المجتمع المدني والحركة النسوية وعدد من الوجوه السياسية، شعارات "الشعب يريد تفكيك الوحدات" و"يا قابس يا مظلومة من التلوث والحكومة" و"قابس يا ضحية السياسة الحكومية".

ووقع مواطنون مثقفون وحقوقيون وجامعيون عريضة مواطنية لدعم مطالب واحتجاجات قابس والمتضامنين معهم عبر تراب الجمهورية.

وصرحت عضو المكتب التنفيذي لنقابة الصحافيين جيهان لواتي لوكالة تونس أفريقيا للانباء أن النقابة تدعم هذا التحرك وأنها وجهت الدعوة للصحفيين للالتزام بحق المواطنين في المعلومة الحرة بخصوص الوضع البيئي بقابس وفي البلاد عامة والعمل على تحقيق أهداف المطالب المواطنية في تنمية وبيئة سليمة وتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة.
ونشرت مجموعة من الصحفيين ونشطاء البيئة والمجتمع المدني بيانا امس دعوا فيه إلى المشاركة في هذه المسيرة وعبروا فيه عن تضامنهم المطلق وغير المشروط مع التحركات الشعبية التي يخوضها أبناء وبنات ڤابس، دفاعًا عن حقٍّ أصيلٍ في بيئةٍ سليمةٍ وحياةٍ كريمة، ومساندتهم الكاملة للمطلب المركزي والعادل والمتمثّل في تفكيك الوحدات الصناعية الملوِّثة، "باعتبار ذلك استحقاقًا بيئيًا ووطنيا".


