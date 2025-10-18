الرابطة الثانية: نتائج وترتيب الدفعة الأولى من الجولة الخامسة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/ligue22.jpg width=100 align=left border=0>

اختُتمت اليوم السبت 18 أكتوبر 2025 الدفعة الأولى من مباريات الجولة الخامسة لبطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم، حيث شهدت أغلب المواجهات ندية كبيرة وانتهى بعضها بنتائج حاسمة، فيما حُسمت أخرى بالتعادل السلبي.



المجموعة الأولى – النتائج





| الملعب | المقابلة | النتيجة |



| ------------------------ | ------------------------------------------ | ------- |

| ملعب حمودة الحداد بمقرين | جمعية مقرين – أمل حمام سوسة | 0 – 2 |

| ملعب بوسالم | اتحاد بوسالم – مكارم المهدية | 1 – 0 |

| ملعب مساكن | هلال مساكن – نادي حمام الأنف | 0 – 0 |

| ملعب الشابة | هلال الشابة – اتحاد تطاوين | 0 – 0 |

| ملعب الشبيكة | بعث بوحجلة – سبورتينغ بن عروس | 0 – 0 |

| ملعب 2 مارس بصفاقس | سكك الحديد الصفاقسي – نادي محيط قرقنة | 0 – 0 |

| ملعب عقارب | كوكب عقارب – الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 1 – 1 |



الترتيب المؤقت – المجموعة الأولى

| الفريق | النقاط | المقابلات |

| ----------------------------- | ------ | --------- |

| اتحاد تطاوين | 11 | 5 |

| نادي حمام الأنف | 10 | 5 |

| بعث بوحجلة | 10 | 5 |

| سبورتينغ بن عروس | 8 | 5 |

| هلال مساكن | 8 | 5 |

| هلال الشابة | 8 | 5 |

| جمعية مقرين | 6 | 5 |

| أمل حمام سوسة | 5 | 5 |

| مكارم المهدية | 5 | 5 |

| سكك الحديد الصفاقسي | 5 | 5 |

| كوكب عقارب | 5 | 5 |

| اتحاد بوسالم | 5 | 5 |

| الملعب الإفريقي بمنزل بورقيبة | 4 | 5 |

| محيط قرقنة | 3 | 5 |



المجموعة الثانية – البرنامج والنتائج

السبت 18 أكتوبر 2025

تقدم ساقية الداير – أمل بوشمة (أُلغيت بسبب الأمطار)*

الملعب القابسي – جمعية أريانة (أُجلت إلى موعد لاحق)*



الأحد 19 أكتوبر 2025

| الملعب | المقابلة |

| ------------------ | ---------------------------------- |

| ملعب القلعة الصغرى | القلعة الرياضية – سبورتينغ المكنين |

| ملعب قصور الساف | اتحاد قصور الساف – النادي القربي |

| ملعب جلمة | نسر جلمة – أولمبيك سيدي بوزيد |

| ملعب القصرين | مستقبل القصرين – قوافل قفصة |

| ملعب الرديف | هلال الرديف – جندوبة الرياضية |



الترتيب المؤقت – المجموعة الثانية

| الفريق | النقاط | المقابلات |

| ------------------ | ------ | --------- |

| قوافل قفصة | 8 | 4 |

| اتحاد قصور الساف | 7 | 4 |

| جمعية أريانة | 7 | 4 |

| القلعة الرياضية | 7 | 4 |

| الملعب القابسي | 6 | 4 |

| تقدم ساقية الداير | 6 | 4 |

| أمل بوشمة | 6 | 4 |

| سبورتينغ المكنين | 5 | 4 |

| هلال الرديف | 5 | 4 |

| مستقبل القصرين | 4 | 4 |

| جندوبة الرياضية | 4 | 4 |

| النادي القربي | 4 | 4 |

| نسر جلمة | 1 | 4 |

| أولمبيك سيدي بوزيد | 1 | 4 |

