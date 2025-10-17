Babnet   Latest update 22:25 Tunis

صفاقس : وقفة تضامنية لعدد من نشطاء المجتمع المدني مع أهالي قابس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f2aa67d62067.87625913_jhkelginomqpf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 21:41
      
انتظمت، مساء اليوم الجمعة، أمام قصر بلدية صفاقس، وقفة تضامنية مع أهالي قابس، دعا إليها عدد من نشطاء المجتمع المدني بالجهة، للمطالبة بتفكيك الوحدات الصناعية الملوثة.

وأفادت عضو الهيئة المديرة للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، حميدة الشايب، في تصريح لصحفية وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذه الوقفة "تأتي في إطار مساندة ودعم أهالي مدينة قابس، التي تعاني منذ سنوات من التلوث الصناعي، ما جعلها تعيش وضعا صحيا صعبا".



وبينت الشايب أن جهة صفاقس "عاشت التجربة نفسها في السابق بسبب التدهور البيئي الناجم عن مصنع السياب، قبل أن يتم غلقه بفضل نضال وتضامن الأهالي"، معربة عن أملها في أن "ينجح مواطنو قابس في تحقيق أهدافهم بتفكيك وحدات المجمع الكيميائي، حفاظا على حقهم في بيئة سليمة".


