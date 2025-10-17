Babnet   Latest update 19:18 Tunis

رابطة ابطال افريقيا : الاتحاد المنستيري ينهزم امام شبيبة القبائل بثلاثية نظيفة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f285f4b26434.54919826_jqmkhgofeilnp.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 17 Octobre 2025
      
انهزم الاتحاد المنستيري امام ضيفه فريق شبيبة القبائل الجزائري بثلاثة اهداف دون مقابل في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة على ملعب الطيب المهيري بصفاقس لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.
وجاءت ثلاثية شبيبة القبائل بواسطة مهدي مرغم (49) ولخريب لحلو (64) وبابا كار سار (89).
وتدور مباراة الاياب يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة السابعة مساء بمدينة تيزي وزو الجزائرية.


