رابطة ابطال افريقيا : الاتحاد المنستيري ينهزم امام شبيبة القبائل بثلاثية نظيفة

انهزم الاتحاد المنستيري امام ضيفه فريق شبيبة القبائل الجزائري بثلاثة اهداف دون مقابل في المباراة التي اقيمت اليوم الجمعة على ملعب الطيب المهيري بصفاقس لحساب ذهاب الدور التمهيدي الثاني لكاس رابطة ابطال افريقيا لكرة القدم.

وجاءت ثلاثية شبيبة القبائل بواسطة مهدي مرغم (49) ولخريب لحلو (64) وبابا كار سار (89).

وتدور مباراة الاياب يوم السبت القادم انطلاقا من الساعة السابعة مساء بمدينة تيزي وزو الجزائرية.