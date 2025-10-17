تونس البلد العربي والإفريقي الوحيد في فعاليات منتدى التعاون التجاري والاقتصادي بين الصين ودول الشمال الأوروبي

شارك سفير تونس لدى الصين عادل العربي، مرفوقاً بالدبلوماسي المكلف بملف التعاون الاقتصادي والتجاري بالبعثة عبد الخالق الذكار، في فعاليات منتدى التعاون التجاري والاقتصادي بين الصين ودول الشمال الأوروبي الذي انعقد بمدينة هوباي الصينية يوم 15 أكتوبر 2025.



وتأتي المشاركة التونسية، وهي المشاركة العربية والإفريقية الوحيدة في هذا المنتدى، في إطار تعزيز التعاون اللامركزي وتطوير العلاقات الاقتصادية مع مختلف المقاطعات الصينية.



ومثلت التظاهرة التي تنعقد هذا العام تحت شعار "صياغة نموذج جديد والمشاركة في بناء مستقبل مشترك" إحدى أهم منصات اللقاءات الاقتصادية والتجارية في منطقة وسط الصين، إذ أن مقاطعة هوباي تشكل حلقة وصل أساسية بين مختلف المحاور الاقتصادية وشبكات نقل البضائع على المستوى الوطني في الصين وكذلك على مستوى الربط بالأسواق العالمية.وأشرف نائب وزير التجارة الصيني على افتتاح هذا المنتدى الذي شهد مشاركة عدة دول، خاصة دول الشمال الأوروبي، إلى جانب أهم الفاعلين الاقتصاديين من مقاطعة هوباي ومن الدول الأوروبية.وحظيت المشاركة التونسية بتقدير واسع من الجانب الصيني، لاسيما أن تونس كانت الدولة العربية والإفريقية الوحيدة التي تمت دعوتها إلى المشاركة في هذا المنتدى.ودُعي السفير التونسي بهذه المناسبة للمشاركة مع كبار الضيوف والمسؤولين في إعطاء إشارة انطلاق أعمال المنتدى، كما أجرى سلسلة لقاءات مع عدد من المسؤولين المحليين وممثلي غرف الصناعة والتجارة والهياكل الاقتصادية بمقاطعة هوباي، لبحث فرص وإمكانيات التعاون المتاحة لتعزيز الروابط الاقتصادية والتبادل التجاري بين تونس وهذه المقاطعة التي تمر عبرها أهم التبادلات التجارية والعديد من المشاريع الكبرى في إطار مبادرة الحزام والطريق.