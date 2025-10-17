Babnet   Latest update 17:26 Tunis

وفد من وزارة التجارة يتوجه الى مقاطعة هوباي في اطار الترويج لزيت الزيتون التونسي في السوق الصينية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62bc871021c762.44227853_leqgfmjonkpih.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Vendredi 17 Octobre 2025 - 16:30
      
توجه وفد من وزارة التجارة وتنمية الصادرات برئاسة مراد بن حسين، المدير العام لمركز النهوض بالصادرات، مدينة ووهان في مقاطعة هوباي الصينية، في إطار تفعيل الدبلوماسية الاقتصادية وسلسلة الفعاليات التجارية والاقتصادية الهادفة إلى الترويج لزيت الزيتون التونسي في السوق الصينية.

ورافق الوفد السفير التونسي في بكين عادل العربي، وممثل قسم التعاون الاقتصادي والتجاري عبد الخالق الذكار.



وعقد الوفد التونسي بالمناسبة سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين في وزارة التجارة بمقاطعة هوباي، إلى جانب ممثلين عن شركات صينية وغرف التجارة والصناعة المحلية.

كما شمل البرنامج لقاءات مع شو باوفي، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات ميناء يانغولو في ووهان. ودارت المناقشات مع فريق العمل بالشركة حول تعزيز الخدمات اللوجستية والمينائية لتسهيل الإجراءات التجارية وتصدير زيت الزيتون التونسي إلى مقاطعة هوباي التي يبلغ عدد مستهلكيها نحو 70 مليون نسمة.

وشملت الزيارة أيضاً القيام بجولة ميدانية للاطلاع على البنى التحتية في ميناء المنطقة والخدمات اللوجستية الخاصة بتصدير المنتجات الصينية واستيراد البضائع الأجنبية.

كما تم تنظيم فعالية اقتصادية وتجارية خصصت للترويج لزيت الزيتون التونسي والتمور ومنتجات محلية أخرى، مع عرض أفلام ترويجية وتنظيم جلسات تذوق.

وشارك الوفد التونسي في فعاليات ترويجية في أكبر مركز تجاري في آسيا، بالتنسيق مع اللجنة التجارية للمقاطعة وبمشاركة عدد من الفاعلين الاقتصاديين ووسائل الإعلام المحلية.

وتأتي هذه الفعاليات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحضور التجاري التونسي في الأسواق الصينية الواعدة.


