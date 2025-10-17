Babnet   Latest update 14:39 Tunis

عز الدين بن الشيخ: ملاذنا الوحيد لتحقيق الأمن الغذائي يتمثل في المراهنة على طاقاتنا البشرية والمالية المتوفرة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f23b4b052246.18068474_eqnophgfjilkm.jpg width=100 align=left border=0>
قال وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، ‘’ان ملاذنا الوحيد لتحقيق الأمن الغذائي يتمثل في المراهنة على طاقاتنا البشرية والمالية المتوفرة مع الحرص على الاستغلال الأمثل للمعرفة والتوظيف الأمثل لكل الموارد الطبيعية المتاحة من تحلية المياه المالحة ومياه البحر واستعمال المياه المستعملة المعالجة وتثمين الموارد الجينية المحلية‘’.

واضاف خلال جلسة عامة حوارية عقدها المجلس الوطني للجهات والأقاليم بباردو الجمعة، حول المشاغل والتحديات في القطاع الفلاحي، ان الاستخدام المستدام للموارد الاولية هو أولوية استراتيجية تهدف الى تحقيق تنمية متوازنة وشاملة تحافظ على ثروات البلاد الطبيعية وتعزز مناعتها امام التقلبات المناخية وتدعم استدامة الانشطة في مختلف القطاعات .



واكد ان الخطط الاستراتيجية لوزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري تهدف الى تطوير القطاع ومتابعة تحديث المنظومات الفلاحية بما يمكن من تحقيق الأمن الغذائي والمائي للمواطنين وذلك بالمحافظة على الموارد الطبيعية وتنميتها وحسن توظيفها .
وابرز الوزير ان قطاع الفلاحة، يشكل، بفضل قدرته على الصمود، خاصة خلال السنوات الاخيرة، صمام امان للوطن في اوقات الأزمات حيث امن ولايزال تزويد الاسواق بالمواد الغذائية على مدار السنة بالاضافة الى دعم مخزون البلاد بالعملة الصعبة بفضل صادرات المنتجات الفلاحية، على حد تعبيره.
 كما ساهم القطاع في الحفاظ على مواطن الشغل في مختلف الفئات الاجتماعية خاصة في المناطق الريفية.
ويعتبر قطاع الفلاحة والصيد البحري، والذي ساهم في دعم النمو الاقتصادي في تونس، ضمن البرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة ركيزة اساسية من ركائز الاقتصاد الوطني في تونس وذلك من خلال مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية.


