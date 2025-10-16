Babnet   Latest update 17:35 Tunis

بطولة الرابطة الثانية: تاجيل مباراة الملعب القابسي وجمعية اريانة الى موعد لاحق

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68f11c86071b47.58566906_figpknhqlmjeo.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 16 Octobre 2025 - 17:23 قراءة: 1 د, 3 ث
      
قررت الرابطة الوطنية لكرة القدم المحترفة تأجيل مباراة الملعب القابسي وجمعية أريانة، لحساب الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الثانية، إلى موعد لاحق، بعد أن كانت مبرمجة ليوم الأحد 19 أكتوبر 2025 بملعب قابس.

برنامج مباريات الجولة الخامسة


(تُقام يومي السبت 18 والأحد 19 أكتوبر 2025 انطلاقًا من الساعة الثالثة ظهرًا)


السبت 18 أكتوبر 2025

المجموعة الأولى

* ملعب حمودة الحداد بمقرين: جمعية مقرين – أمل حمام سوسة
* ملعب بوسالم: اتحاد بوسالم – مكارم المهدية
* ملعب مساكن: هلال مساكن – نادي حمام الأنف
* ملعب الشابة: هلال الشابة – اتحاد تطاوين
* ملعب الشبيكة: بعث بوحجلة – سبورتينغ بن عروس
* ملعب 2 مارس بصفاقس: سكك الحديد الصفاقسي – نادي محيط قرقنة
* ملعب عقارب: كوكب عقارب – الملعب الإفريقي لمنزل بورقيبة

المجموعة الثانية

* ملعب ساقية الداير: تقدّم ساقية الداير – أمل بوشمة

الأحد 19 أكتوبر 2025

المجموعة الثانية

* ملعب القلعة الصغرى: القلعة الرياضية – سبورتينغ المكنين
* ملعب قصور الساف: اتحاد قصور الساف – النادي القربي
* ملعب جلمة: نسر جلمة – أولمبيك سيدي بوزيد
* ملعب القصرين: مستقبل القصرين – قوافل قفصة
ملعب قابس: الملعب القابسي – جمعية أريانة (تأجّلت إلى موعد لاحق)*
* ملعب الرديف: هلال الرديف – جندوبة الرياضية


