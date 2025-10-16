Babnet   Latest update 15:07 Tunis

مدينة تستور تحتضن الدورة التاسعة لمهرجان الرمان من 29 اكتوبر الى 2 نوفمبر 2025

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/63640aceedd5d9.40967406_kihoglnjfepqm.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 16 Octobre 2025 - 14:05
      
تنظم مدينة تستور من ولاية باجة، من 29 أكتوبر الى 02 نوفمبر 2025، الدورة التاسعة لمهرجان الرمان في خطوة لمزيد تثمين هذا المنتوج وانتظار حصوله على علامة التسمية المثبتة للاصل في الفترة القادمة.

ويأتي هذا المهرجان ليؤكد مكانة مدينة تستور كمركز وطني هام لإنتاج الرمان، وكمنارة ثقافية تواصل ربط الأجيال الجديدة بتاريخها الأندلسي الزاهرحيث يمتد على امتداد خمسة أيام تتضمن العديد من الأنشطة الثقافية والعلمية والترفيهية..



وتنطلق الفعاليات يوم 29 أكتوبر، بافتتاح رسمي يتبعه معرض لبيع المنتوجات المستخلصة من الرمان، وندوات علمية حول أهمية الرمان،ومحاضرات معمقة تتناول مواضيع تهم السياحة والتراث الأندلسي، وتتوج الأمسية بسهرة فنية كبرى يُحييها ثلة من الفنانين التونسيين.

كما سيشهد يوم 30 أكتوبر، برمجة محاضرة علمية حول "الممارسات الفلاحية المتبعة عند الأندلس"، تليها يوم 31 أكتوبر محاضرة للدكتور علي الطيب حول "التراث المائي الأندلسي"، مما يؤكد الارتباط الوثيق بين تستور وتراثها الموريسكي ..

وفي تفاعل مع الجانب الاقتصادي للمنتوج، سيقام يوم غرة نوفمبر المقبل نشاط "الطبخ المروج" الذي يعرض "أكلات أندلسية وتذوق" بإشراف كبار الطهاة في تونس، في مبادرة لتثمين الرمان كعنصر أساسي في المطبخ المحلي والعابر للتاريخ.

سيسدل الستار على المهرجان، يوم 02 نوفمبر، بعروض فنية شعبية تراثية تبدأ بعرض "الزرية"ويُختتم المهرجان بسهرة "الختمية.;

ووفق بيانات المجمع المهني المشترك للغلال، بلغت المساحات الجملية لغراسات الرمان 12,3 ألف هكتار وقدر انتاج الموسم الحالي بحوالي 91 ألف طن مقابل 102,9 ألف طن خلال الموسم الفارط ومعدل 92,4 ألف طن خلال العشر سنوات الأخيرة (2015-2024).

وتوفر أقطاب الانتاج 68 بالمائة من الكميات الجملية حيث تحتل قابس المرتبة الأولى على المستوى الوطني بنسبة 21,5 بالمائة بإنتاج يقدر بحوالي 19,5 ألف طن، تليها ولاية باجة بـ 15 ألف طن وولاية نابل بـ 14 ألف طن وولاية القيروان بـ 13,4 ألف طن.

وتجدر الملاحظة، أنه تم تحديد انطلاق موسم تصدير الرمان بالنسبة للأصناف المحلية يوم 29 سبتمبر 2025


