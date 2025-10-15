Babnet   Latest update 22:04 Tunis

البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة: شبيبة القيروان تهزم اتحاد الأنصار في مباراة متأخرة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/626d6e60001ab5.22179815_elmponhkfgijq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Mercredi 15 Octobre 2025 - 20:42
      
حققت شبيبة القيروان فوزًا صعبًا على اتحاد الأنصار بنتيجة 52-50 في اللقاء المتأخر لحساب الجولة الرابعة من المجموعة الثانية ضمن البطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة، الذي أقيم اليوم بقاعة دار شعبان الفهري.

ورفع فريق الشبيبة بهذا الانتصار رصيده إلى 9 نقاط ليتقاسم الصدارة مع كلٍّ من الاتحاد المنستيري والملعب النابلي، في حين تجمّد رصيد اتحاد الأنصار عند 5 نقاط في المركز الأخير.



ترتيب المجموعة الثانية:

| الفريق | النقاط | المقابلات |
| ----------------- | ------ | --------- |
| الاتحاد المنستيري | 9 | 5 |
| الملعب النابلي | 9 | 5 |
| شبيبة القيروان | 9 | 5 |
| النجم الرادسي | 7 | 5 |
| جمعية الحمامات | 6 | 5 |
| اتحاد الأنصار | 5 | 5 |

ترتيب المجموعة الأولى:

| الفريق | النقاط | المقابلات |
| -------------------------- | ------ | --------- |
| النادي الإفريقي | 10 | 5 |
| النجم الساحلي | 9 | 5 |
| شبيبة المنازه | 8 | 5 |
| الدالية الرياضية بقرمبالية | 6 | 5 |
| نادي كرة السلة بالمهدية | 6 | 5 |
| نجم حلق الوادي | 6 | 5 |


