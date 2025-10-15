المنستير : عروض فنية مختلفة وثرية في "أكتوبر الموسيقي" بالمنستير من 18 إلى 31 أكتوبر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/monastir2018.jpg width=100 align=left border=0>

تنطلق يوم السبت 18 أكتوبر الجاري فعاليات تظاهرة "أكتوبر الموسيقي" في المنستير تحت شعار "المنستير سيمفونية فن"، بتنظيم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبالشراكة مع المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير، وذلك في عدد من الفضاءات الثقافية بالجهة لتتواصل إلى غاية 31 أكتوبر 2025.



عروض الافتتاح: من السيمفونية إلى الفنون التشكيلية





يُفتتح البرنامج بالمركب الثقافي في المنستير بعرض "BAND BIG MAJORETTE" لجمعية ماجورات قصر هلال، يليه عرض "ألوان سيمفونية" وورشة حية في الفن التشكيلي بعنوان DUO Classique بمشاركة أمين بن عافية (قيثارة) وأماني الكعلي (غناء).



وتُختتم السهرة الرئيسية بعرض أوركسترالي للأوركستر السنفوني بقرطاج بقيادة المايسترو حافظ مقني تحت عنوان "Fresques Symphoniques".



عروض وورش موسيقية متنوّعة

* الثلاثاء 21 أكتوبر: ورشة الآلات الهوائية لتلاميذ شعبة الفنون بمعهد بورقيبة تحت إشراف محمد الصياح.

* الأربعاء 22 أكتوبر: عرض "Mosaique" للأوركستر السيمفوني للمعهد العمومي للموسيقى والرقص بإشراف سامي الزهاني.

* الجمعة 24 أكتوبر: عرض موسيقي لعدد من الفنانين الشباب، يتبعه حوار تفاعلي بعنوان "الإبحار في عالم السيمفونية" بإشراف شاكر المهدوي.

ثم عرض "Trio Classique" بمشاركة سارة بوعفصون (تشيلو)، رحمة عرعود ومريم بن نجمة (كمنجة)، يليه عرض ثنائي لربيع قليم وأماني الكعلي، ثم عرض "Diapason" للثنائي بسام مقني (بيانو) وشكري الخليفي (كمنجة).



الأمسيات الثقافية والشعرية

* السبت 25 أكتوبر: أمسية شعرية بعنوان "شعراء يعزفون سيمفونية الحرف" بمشاركة الهاني الفرحاني وبسمة الحذيري وخولة سيك سالم، مع مراوحة موسيقية لربيع قليم.

كما تُنظَّم فعالية "قراءات وأنغام تروي الصمود" بمشاركة معهد فارس للموسيقى وكورال مدرسة بوزويتة بقصر هلال.



وفي اليوم ذاته، تحتضن دار الثقافة ببوحجر عرض "Cello Class" بإشراف فارس المحمدي، يليه عرض "Trio Harmonica" بمشاركة مريم بن نجمة ورحمة عرعود وسوار بوعفصون، ثم عرض "Trio Fanfare" لثلاثي الساكسفون والترومبيت والكلارينيت.

أما المركب الثقافي بالمنستير فيحتضن عرضًا استثنائيًا للفنان حسان الدوس بعنوان "Le Ténor Tunisien – Opera Gala".



عروض ختامية متميزة

* الأحد 26 أكتوبر: ورشة بعنوان "قراءة مفاتيح الموسيقى السيمفونية" بإشراف شاكر سنان المهدوي، يتبعها عرض "Melodies for Palestine" بقيادة الناصر العفريت بمشاركة الأوركستر السيمفوني للشباب بسوسة.

* الثلاثاء 28 أكتوبر: عرض "Violon Master Class" بإشراف أيمن براهم.

* الخميس 30 أكتوبر: عرض "Trio Classique" بمشاركة أماني الكعلي وأمين بن عافية وفهد بالليل.

* الجمعة 31 أكتوبر: الاختتام بعرض ضخم بعنوان "Rhapsodie d’Automne" يؤديه الأوركستر الفيلهارموني "Les Solistes" بقيادة المايسترو أشرف بالطيبي.

