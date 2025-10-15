Babnet   Latest update 18:55 Tunis

المنستير : عروض فنية مختلفة وثرية في "أكتوبر الموسيقي" بالمنستير من 18 إلى 31 أكتوبر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/monastir2018.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mercredi 15 Octobre 2025 - 18:55 قراءة: 1 د, 48 ث
      
تنطلق يوم السبت 18 أكتوبر الجاري فعاليات تظاهرة "أكتوبر الموسيقي" في المنستير تحت شعار "المنستير سيمفونية فن"، بتنظيم من المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية وبالشراكة مع المعهد العمومي للموسيقى والرقص بالمنستير، وذلك في عدد من الفضاءات الثقافية بالجهة لتتواصل إلى غاية 31 أكتوبر 2025.

عروض الافتتاح: من السيمفونية إلى الفنون التشكيلية


يُفتتح البرنامج بالمركب الثقافي في المنستير بعرض "BAND BIG MAJORETTE" لجمعية ماجورات قصر هلال، يليه عرض "ألوان سيمفونية" وورشة حية في الفن التشكيلي بعنوان DUO Classique بمشاركة أمين بن عافية (قيثارة) وأماني الكعلي (غناء).

وتُختتم السهرة الرئيسية بعرض أوركسترالي للأوركستر السنفوني بقرطاج بقيادة المايسترو حافظ مقني تحت عنوان "Fresques Symphoniques".

عروض وورش موسيقية متنوّعة

* الثلاثاء 21 أكتوبر: ورشة الآلات الهوائية لتلاميذ شعبة الفنون بمعهد بورقيبة تحت إشراف محمد الصياح.
* الأربعاء 22 أكتوبر: عرض "Mosaique" للأوركستر السيمفوني للمعهد العمومي للموسيقى والرقص بإشراف سامي الزهاني.
* الجمعة 24 أكتوبر: عرض موسيقي لعدد من الفنانين الشباب، يتبعه حوار تفاعلي بعنوان "الإبحار في عالم السيمفونية" بإشراف شاكر المهدوي.
ثم عرض "Trio Classique" بمشاركة سارة بوعفصون (تشيلو)، رحمة عرعود ومريم بن نجمة (كمنجة)، يليه عرض ثنائي لربيع قليم وأماني الكعلي، ثم عرض "Diapason" للثنائي بسام مقني (بيانو) وشكري الخليفي (كمنجة).

الأمسيات الثقافية والشعرية

* السبت 25 أكتوبر: أمسية شعرية بعنوان "شعراء يعزفون سيمفونية الحرف" بمشاركة الهاني الفرحاني وبسمة الحذيري وخولة سيك سالم، مع مراوحة موسيقية لربيع قليم.
كما تُنظَّم فعالية "قراءات وأنغام تروي الصمود" بمشاركة معهد فارس للموسيقى وكورال مدرسة بوزويتة بقصر هلال.

وفي اليوم ذاته، تحتضن دار الثقافة ببوحجر عرض "Cello Class" بإشراف فارس المحمدي، يليه عرض "Trio Harmonica" بمشاركة مريم بن نجمة ورحمة عرعود وسوار بوعفصون، ثم عرض "Trio Fanfare" لثلاثي الساكسفون والترومبيت والكلارينيت.
أما المركب الثقافي بالمنستير فيحتضن عرضًا استثنائيًا للفنان حسان الدوس بعنوان "Le Ténor Tunisien – Opera Gala".

عروض ختامية متميزة

* الأحد 26 أكتوبر: ورشة بعنوان "قراءة مفاتيح الموسيقى السيمفونية" بإشراف شاكر سنان المهدوي، يتبعها عرض "Melodies for Palestine" بقيادة الناصر العفريت بمشاركة الأوركستر السيمفوني للشباب بسوسة.
* الثلاثاء 28 أكتوبر: عرض "Violon Master Class" بإشراف أيمن براهم.
* الخميس 30 أكتوبر: عرض "Trio Classique" بمشاركة أماني الكعلي وأمين بن عافية وفهد بالليل.
* الجمعة 31 أكتوبر: الاختتام بعرض ضخم بعنوان "Rhapsodie d’Automne" يؤديه الأوركستر الفيلهارموني "Les Solistes" بقيادة المايسترو أشرف بالطيبي.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316699


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الأربعاء 15 أوكتوبر 2025 | 23 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet30°
23° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-21
25°-19
25°-18
25°-20
25°-19
  • Avoirs en devises
    24661,4

  • (14/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41548 DT        1$ =2,94848 DT
  • Solde Compte du Trésor   (14/10)   1041,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 18:55 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    