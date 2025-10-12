حجز أكثر من 11 طناً من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بعدد من الولايات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d5743a2a28d6.39062206_oefnpgmiqljkh.jpg width=100 align=left border=0>

أسفرت التدخلات الميدانية لفرق المراقبة التابعة للهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالتنسيق مع المصالح الأمنية ووزارة التجارة، خلال الأسبوع الأخير، عن حجز نحو 11 طناً و330 كلغ من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك بعدة ولايات، شملت لحوماً وخضراً وغلالاً ومستحضرات غذائية متنوعة.



وفي بلاغ صادر اليوم الأحد، أوضحت الهيئة أن فرق المراقبة الميدانية، بالتعاون مع فرق الحرس البلدي في أريانة ومنوبة، كشفت مخالفات خطيرة في محلات المشاوي ومواقع ذبح عشوائية، يتم فيها ذبح الخرفان خارج المسالخ المعتمدة، في ظروف تفتقر إلى أدنى معايير السلامة الصحية. وأسفرت عمليات المداهمة عن حجز أكثر من 147 كلغ من اللحوم والأحشاء والزوائد، ومعاينة 6 سقائط لخرفان إناث مذبوحة بطرق غير مطابقة، إلى جانب ضبط 53 رأساً من الأغنام معدّة للذبح بطرق مخالفة.









وفي سوسة، حجزت فرق المراقبة بالتنسيق مع الحرس البلدي 5780 كلغ من مستحضر غذائي غير آمن تم تصنيعه في محل عشوائي دون احترام شروط التبريد، إضافة إلى 635 كلغ من الدقلة و300 كلغ من البصل و45 كلغ من الطماطم وُجدت في حالة تعفن داخل مخزن تبريد، ليتم سحبها من السوق وإتلافها وفتح محاضر بحث ضد المخالفين.



أما في الكاف، فقد تم حجز 657 كلغ من التفاح و3590 كلغ من البصل داخل مخزن تبريد مخالف للمواصفات، فيما شهدت ولاية قفصة حجز 115 كلغ من لحوم الدواجن و177 كلغ من الصلامي المخزنة خارج أجهزة التبريد، إضافة إلى 59 كلغ من مستلزمات المرطبات مجهولة المصدر و20 كلغ من مواد تحتوي على الملوّن المحجر E102، مع إحالة الملفات على النيابة العمومية بعد استكمال الإجراءات القانونية.



وفي توزر، شملت التدخلات مختلف المعتمديات، وأسفرت عن حجز 89.8 كلغ من اللحوم الحمراء و4.7 كلغ من المرقاز لعدم احترام شروط الحفظ والنظافة.



وأكدت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أنها ستواصل حملاتها الرقابية المكثفة بالتنسيق مع مختلف الهياكل المعنية، داعية جميع المتدخلين إلى الالتزام الصارم بشروط الحفظ والتخزين والسلامة الصحية للأغذية حفاظاً على صحة المستهلك.

