Babnet   Latest update 22:36 Tunis

وزير التجارة يدعو الى استكشاف أسواق واعدة ووجهات جديدة في العمليات الترويجية لزيت الزيتون والتمور

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68ea86a398e289.92353126_hqmpfngkileoj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Samedi 11 Octobre 2025 - 17:31 قراءة: 1 د, 16 ث
      
دعا وزير التجارة وتنمية الصادرات، سمير عبيد، إلى ضرورة المحافظة على الأسواق التقليدية في العمليات الترويجية لزيت الزيتون والتمور، واستكشاف أسواق واعدة ووجهات جديدة على غرار الأسواق الآسياوية والأمريكية والأوراسية.

وحث عبيد، خلال انعقاد اجتماع قطاعي أمس، الجمعة، بدار المصدر، خصص للنظر في الاستعدادات الجارية لموسمي تصدير زيت الزيتون والتمور، بحضور ممثّلي الهياكل المعنية من وزارات، ومجامع مهنية ومصدرين، على العمل على التموقع وكسب الرهان التنافسي في هذه الأسواق.



وبين وزير التجارة، في هذا الصدد، بأن الاستعدادات للمواسم التصديرية قد انطلقت مبكرا هذه السنة وبالتنسيق مع جميع الأطراف المعنية من هياكل إدارية وقطاع خاص، معتبرا مسألة النهوض بالصادرات تعد من الأولويات نظرا لدورها الهام في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.

وشدد في السياق ذاته، على وجوب التركيز على البعثات الاستكشافية بالخارج وإعداد برنامج ترويجي متكامل العناصر للترويج للمنتجات الوطنية، وخاصّة، زيت الزيتون والتمور، كقطاعين استراتيجيين، مضيفا أنه سيتم إيلاء مسألة التعليب الأهمية اللازمة.

وأكد عبيد أهمية هذا الاجتماع التنسيقي الذي يتناول بالطرح قطاعين مهمين في الاقتصاد الوطني ومنتوجين من بين أهم المنتجات الاستراتيجية لتونس، بالنظر إلى القدرة التنافسية، التي تتوفر فيهما، فضلا عن المكانة الهامّة، التّي يحتلانها في البرنامج الترويجي للمنتجات المصدّرة.

وشكل اللقاء، مناسبة لتبادل الآراء ووجهات النظر حول قطاعي زيت الزيتون والتمور، وتدارس الوضعية الحالية على جميع المستويات، مع استشراف خطة محكمة للمستقبل لمعالجة جملة الإشكاليات، التي تعرفها المنظومات والعمل للنهوض بهما، وتحقيق أفضل النتائج وضمان نجاح المواسم التصديرية.

وتم التطرق بالمناسبة، وفق بلاغ صادر، السبت، عن الوزارة، إلى جملة الإشكاليات التي يعرفها قطاعي زيت الزيتون والتمور خاصة فيما يتعلق بالتمويل والمرافقة وتبسيط الإجراءات والتخزين والمنافسة من البلدان المنتجة للزيت و التمور.


   تابعونا على ڤوڤل للأخبار

Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316463


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
السبت 11 أوكتوبر 2025 | 19 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:16
17:50
15:20
12:13
06:23
04:57
الرطــوبة:
% 83
Babnet
Babnet29°
23° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet21°
تونس
Babnet
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-21
28°-21
30°-20
29°-21
27°-21
  • Avoirs en devises
    24577,5

  • (10/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41391 DT        1$ =2,93920 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10/10)   1055,8 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 22:36 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    