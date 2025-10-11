Babnet   Latest update 09:45 Tunis

جمعية "تراثنا" تنظم تظاهرة "خرجة العلم" في نسختها العاشرة الاحد 19 أكتوبر 2025 بتونس العاصمة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e95f400445c1.67758438_mihpnkeqfoljg.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Samedi 11 Octobre 2025
      
من المنتظر، أن تنظم جمعية تراثنا، يوم الاحد 19 أكتوبر 2025، تظاهرة "خرجة العلم"، في نسختها العاشرة بتونس العاصمة .

وتهدف هذه التظاهرة الى الاحتفال بالذكرى 198 لانشاء العلم التونسي وغرس الهوية التونسية والروح الوطنية لدى الاطفال والشباب وجميع المواطنين.



وستنطلق هذه الخرجة من أمام المسرح البلدي بتونس العاصمة وصولا الى تمثال ابن خلدون رافعين الراية الوطنية على أنغام النشيد الوطني وذلك بمشاركة ماجورات قصر هلال.

ويتضمن البرنامج ورشات رسم للاطفال ومعرضا للفنون التشكيلية موضوعه العلم وتاريخه وعرضا لكورال الاطفال أمام المسرح البلدي.

وقد دأبت جمعية "تراثنا" على احياء تظاهرة "خرجة العلم" منذ 10 سنوات بمشاركة الكشافة التونسية والهلال الاحمر التونسي وعدد من المنظمات والجمعيات الاخرى.

يذكر، أن العلم التونسي رمز الاستقلال والسيادة، قد صمم بأمر من حسين باي الثاني في 20 أكتوبر 1827، وتم اعتماده رسميا سنة 1831، ثم أقره الدستور الاول للبلاد سنة 1959



