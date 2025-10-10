Babnet   Latest update 23:05 Tunis

المركزي التونسي يدعو البنوك الى المزيد من اليقظة للتوقي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

Publié le Vendredi 10 Octobre 2025 - 18:45
      
على إثر صدور نتائج تحيين التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سنة 2024، أصدر البنك المركزي التونسي تعليمات إلى البنوك والمؤسسات المالية لمزيد من اليقظة، وفق بلاغ صادر عن مؤسسة الإصدار، الجمعة

كما دعا المركزي التونسي البنوك لبذل العناية اللازمة للتوقي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعزيز منظومة الامتثال واتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التطبيق الأمثل لمعايير العناية الواجبة والعمل على تحديث برامج التكوين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يدعم تطوير الكفاءة المهنية للإطارات وللأعوان.


