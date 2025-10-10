المركزي التونسي يدعو البنوك الى المزيد من اليقظة للتوقي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eeef6cc07be2.02269336_njoiheplmkgfq.jpg width=100 align=left border=0>

على إثر صدور نتائج تحيين التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة الممتدة من سنة 2022 إلى سنة 2024، أصدر البنك المركزي التونسي تعليمات إلى البنوك والمؤسسات المالية لمزيد من اليقظة، وفق بلاغ صادر عن مؤسسة الإصدار، الجمعة



كما دعا المركزي التونسي البنوك لبذل العناية اللازمة للتوقي من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال تعزيز منظومة الامتثال واتخاذ جميع التدابير الضرورية لضمان التطبيق الأمثل لمعايير العناية الواجبة والعمل على تحديث برامج التكوين المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يدعم تطوير الكفاءة المهنية للإطارات وللأعوان.