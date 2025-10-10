تنظيم ملتقى المناطيد والطائرات الشراعية من 24 أكتوبر إلى غرّة نوفمبر من وإلى جربة

قال المدير عام للديوان الوطني التونسي للسياحة، محمد المهدي الحلوي، ان ملتقى المناطيد والطائرات الشراعية، الذي سينتظم من 24 أكتوبر إلى غرّة نوفمبر 2025، يكتسي أهميّة كبرى في الترويج للسياحة التونسيّة، خاصّة، في الفضاء الصحراوي.



واشار، خلال ندوة صحفية انتظمت، الخميس، الى ان التظاهرة تمزج بين السياحة والطيران، كمنتوج سياحي جديد، يضفي ثراء وتنوّعا للوجهة السياحية التونسيّة، ويمكن من تمديد الموسم السياحي. وأضاف أنّ التظاهرة من شأنها أن تحسن من جاذبية الوجهة الصحراوية التونسيّة على مستوى الأسواق الكلاسيكية والأسواق الجديدة التّي تحبذ مثل هذه المنتوجات المختلفة عن المنتوجات التقليدية.



وبخصوص الحجوزات أشارالحلوي، إلى تسجيل مؤشرات تنبئ، بموسم سياحي صحراوي طيّب. وتابع "عملنا على تحسين جاذبية الجهة من خلال إعادة فتح مؤسّسات فندقية جديدة في توزر، التي شهدت فتح مؤسستين فندقيتين جديدتين، وهو ما من شانه ان يدعم الاستثمار في القطاع السياحي وتشغيلية القطاع السياحي في المناطق الصحراوية".واضاف "نعمل على تنظيم تظاهرات على مدار السنة، وقمنا بالإعداد لقرابة ست تظاهرات لتسليط الضوء على الوجهة الصحراوية التونسيّة عالميا".وتوقع ان يبلغ عدد المشاركين الاجانب 2000 سائحا مع تشريك ابناء المنطقة من خلال الحضور في مختلف التظاهرات، التي سيشهدها الملتقى.من جهته، اوضح نائب رئيس الجمعية التونسية للطيارين، وممثل لجنة تنظيم ملتقى المناطيد والاشرعة ذات المحركات، علي الدريدي، ان هذه التظاهرة في محتواها الحالي تحدث لأوّل مرّة في تونس، وهي تجمع بين الطيران كثقافة، وتاريخ وعلم وتطوير السياحة كغاية قصوى.وأشار الى ان الانطلاق يكون يوم 24 اكتوبر 2025، من جربة والاختتام يوم غرة نوفمبر 2025، بجربة وما بين هاذين التاريخين ستتحرك قافلة لتربط بين السياحة الشاطئية والسياحة الصحراوية وسياحة الواحاتوتابع بالقول "نبعت الفكرة بعد ملاحظة فترة فراغ بين الموسمين الشاطئي، والصحراوي، وفكرنا في تجاوز ذلك الفراغ عبر المرور من جربة، التي تمثل السياحة الشاطئية، نحو الجنوب التونسي، الذي يمثل السياحة الصحراوية، في اجواء احتفالية تشمل عروضا متنوعة للطيران، وعروض موسيقية يتخللها عرض للمناطيد المضيئة، بديعة الالوان، التي ستضيء سماء الصحراء ليلا على ايقاعات موسيقىة من الحفل الغنائي، الذي سينضم في الوقت ذاته.ويتضمن برنامج التظاهرة، ايضا، عروضا للمسيرات يضم قرابة خمسمائة مسيرة متناغمة الاشكال الى جانب عرض موسيقي مفتوح للجمهور ينشطه فنان راب عالمي مما يرسخ البعد الثقافي للمهرجان على مستوى البحر المتوسط.كما يحتوي البرنامج معرضا علميا حول تاريخ الطيران بمناسبة احتفالنا نحتفل بالذكرى المائة وخمسة لتاسيس مطار جربة القديم مما يؤكد عراقة تاريخنا في مجال الطيران فضلا عن معرض للصناعات التقليدية في جربة يمتد لاسبوع.وابرز الدريدي ان الفاعلين في هذه التظاهرة ينحدرون من 6 جنسيات مختلفة اضافة الى اكثر من 60 تقني وفني ومرافق، مع توقع مواكبة 4 آلاف من الجمهور هذه الفعاليات.