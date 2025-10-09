قابس: متساكنو منطقة شاطئ السلام ينفذون يوقفة احتجاجية تنديدا بتردي الوضع البيئي
نفّذ، عشية اليوم الخميس، متساكنو منطقة شاطئ السلام بقابس، وقفة احتجاجية بساحة المناضلين بالمنطقة، احتجاجا على تردي الوضع البيئي وعلى تعرّض مجموعة من تلاميذ المدرسة الاعدادية بشاطئ السلام، في موفى الشهر المنقضي، للاختناق جراء الانبعاثات الغازية الناجمة عن الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي، ما استوجب نقلهم للمستشفى الجامعي بقابس لتلقي الاسعافات اللازمة وتوجيه بعضهم بعد ذلك لتونس العاصمة للعلاج.
ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات تطالب بـ"وضع حدّ للمعاناة التي يعيشونها جراء الانبعاثات الغازية للمجمع الكيميائي التونسي، وبضمان حقّهم في العيش في بيئة سليمة خالية من التلوث"، منتقدين "تهاون الحكومات المتعاقبة في معالجة هذا الوضع".
وفي تصريح لصحفي "وات"، قال الناطق الرسمي باسم جمعية المستقبل الأخضر بشاطئ السلام بشير الفتوي، إن "الوضع البيئي بالمنطقة قد تدهور بشكل كبير وأصبح خطيرا، حيث أصبح الأهالي يعيشون معاناة يومية حقيقية جراء الانبعاثات الغازية للمجمع الكيميائي التونسي".
وأضاف أن "الجميع يطالبون اليوم بالغلق الفوري للوحدات الصناعية الملوّثة، وبتطبيق قرارات المجلس الوزاري المنعقد في 29 جوان 2017، والقاضية بتفكيك هذه الوحدات، وبتركيز وحدات جديدة بعيدة عن السكان".
وبيّن الفتوي أنه "كان يفترض، ووفق روزنامة التفكيك التي تم الاعلان عنها في ذلك المجلس، أن يتم الانتهاء من هذه العملية خلال السنة الجارية الا أن ذلك لم يحدث وتفصت الحكومات المتعاقبة من مسؤوليتها في الملف البيئي بقابس، ليصل الوضع الى ما هو عليه اليوم، حيث تتسببت مؤخرا الغازات المنبعثة من الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي في حالات اختناق في صفوف تلاميذ ومواطنين بكل من شاطئ السلام وغنوش".
وحذّر من تفاقم الوضع جراء تقادم تلك الوحدات، وانتهاء العمر الافتراضي للعديد منها، لافتا الى أن "سكان شاطئ السلام ينتظرون من الحكومة اتخاذ قرارات جريئة تعيد لهم الأمل وتضع حدّا للمعاناة التي يعيشونها منذ قرابة نصف قرن".
