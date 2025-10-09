قابس: متساكنو منطقة شاطئ السلام ينفذون يوقفة احتجاجية تنديدا بتردي الوضع البيئي

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e7f79a06fef3.91166116_fnijhelqpogmk.jpg width=100 align=left border=0>

نفّذ، عشية اليوم الخميس، متساكنو منطقة شاطئ السلام بقابس، وقفة احتجاجية بساحة المناضلين بالمنطقة، احتجاجا على تردي الوضع البيئي وعلى تعرّض مجموعة من تلاميذ المدرسة الاعدادية بشاطئ السلام، في موفى الشهر المنقضي، للاختناق جراء الانبعاثات الغازية الناجمة عن الوحدات الصناعية للمجمع الكيميائي التونسي، ما استوجب نقلهم للمستشفى الجامعي بقابس لتلقي الاسعافات اللازمة وتوجيه بعضهم بعد ذلك لتونس العاصمة للعلاج.

ورفع المشاركون في هذه الوقفة الاحتجاجية شعارات تطالب بـ"وضع حدّ للمعاناة التي يعيشونها جراء الانبعاثات الغازية للمجمع الكيميائي التونسي، وبضمان حقّهم في العيش في بيئة سليمة خالية من التلوث"، منتقدين "تهاون الحكومات المتعاقبة في معالجة هذا الوضع".

وفي تصريح لصحفي "وات"، قال الناطق الرسمي باسم جمعية المستقبل الأخضر بشاطئ السلام بشير الفتوي، إن "الوضع البيئي بالمنطقة قد تدهور بشكل كبير وأصبح خطيرا، حيث أصبح الأهالي يعيشون معاناة يومية حقيقية جراء الانبعاثات الغازية للمجمع الكيميائي التونسي".

