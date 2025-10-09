جامعة تونس المنار الأولى وطنيا والثانية مغاربيا في تصنيف تايمز العالمي للجامعات 2026

احتلت جامعة تونس المنار المرتبة الأولى وطنيا والثانية مغاربيا بعد جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالمغرب، في تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات لعام 2026، الذي شمل 9 جامعات تونسية.



وصنفت جامعة المنار ضمن المجموعة (801-1000) من بين 2191 جامعة شملها التصنيف موزعة على 115 دولة، تلتها جامعات جندوبة ومنوبة وصفاقس ضمن الفئة (1201-1500)، ثم جامعات قابس، وقرطاج، والمنستير، وسوسة وتونس ضمن الفئة (+1500).



وعالميا، احتفظت جامعة أكسفورد بالمركز الأول للسنة العاشرة على التوالي، بفضل أدائها القوي في مجال البيئة البحثية. وارتقت جامعة برينستون إلى المركز الثالث المشترك، وهي الجامعة الأمريكية الوحيدة التي تحقق أفضل ترتيب لها على الإطلاق هذا العام.وتضم الصين خمس جامعات ضمن أفضل 40 جامعة، مقارنة بثلاث جامعات فقط العام الماضي، بينما تظل الجامعات الكبرى الأخرى مستقرة في مراكزها.كما حققت هونغ كونغ رقمًا قياسيًا بوجود ست جامعات ضمن أفضل 200 جامعة، نتيجة لتحسن مؤشرات جودة التعليم. واحتلت الهند للمرة الأولى المرتبة الثانية عالميًا من حيث عدد الجامعات المصنفة، بعد الولايات المتحدة الأمريكية فقط.ويقوم تصنيف تايمز العالمي لأفضل الجامعات، الذي يصدر سنويا، بتقييم الجامعات ذات النشاط البحثي المكثف استنادا إلى مهامها الأساسية: التدريس، البحث العلمي، نقل المعرفة، والانفتاح الدولي.ويستخدم التصنيف 18 مؤشر أداء، تم تصميمها حتى تقدم مقارنات شمولية ومتوازنة، بما يجعله موثوقا لدى الطلاب والأكاديميين وقادة الجامعات وخبراء الصناعة والحكومات، وفقا لموقع التصنيف.