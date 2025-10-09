تونس تشارك في اكبر معرض دولي للأغذية والمشروبات بألمانيا

شاركت تونس بنحو 23 موسسة مختصة في قطاع الصناعات الغذائية متخصصة في زيت الزيتون والتمور في اكبر معرض دولي للأغذية والمشروبات (أنوغا) الذي احتضنته مدينة كولونيا الالمانية .







وافادت سفارة المانيا بتونس ان هذا المعرض، الذي انتظم من 4 الى 8 اكتوبر 2025، يعد أكبر منصة عالمية لقطاع الأغذية والمشروبات وان المشاركة التونسية تندرج في إطار التعاون الألماني – الأوروبي عبر مشروع "النمو النوعي من أجل التشغيل" المنفذ من طرف الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وبرنامج "اكسبورتي"، والرامي إلى دعم المؤسسات التونسية في تعزيز حضورها في السوق الأوروبية.وقد حظيت كل شركة بمرافقة متخصصة لتيسير التواصل مع الشركاء التجاريين وتنمية فرص التصدير، وفق ذات المصدر .و اضافت سفارة المانيا بتونس انه انتظم، يوم 6 اكتوبر الجاري، تحت اشراف سفير الجمهورية التونسية في ألمانيا، واصف شيحة، أمسية تعريفية وحصص تذوق للترويج لزيت الزيتون التونسي، تم خلالها تلسليط الضوء على جودة المنتجات التونسية وفرادتها أمام عدد من الفاعلين الاقتصاديين الألمان والدوليين.وأسفرت المشاركة عن نتائج واعدة، إذ نجحت المؤسسات التونسية في عقد مئات الاتصالات والتفاهمات المبدئية وإبرام اتفاقيات توريد جديدة.واكدت السفارة الالمانية ان هذه المشاركة التونسية تعد خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة المنتجات التونسية عالية الجودة في الأسواق الأوروبية، ودليل على ثمار التعاون الألماني – التونسي من أجل اقتصاد مستدام ومبتكر.وافاد مركز النهوض بالصادرات، من جهته، في بلاغ له، الاثنين المنقضي، ان 45 مؤسسة تونسية تشارك في تظاهرة "انوغا" لاول مرة في جناح يمتد على مساحة 500 متر مربع يتوزع الى فضاءين. وتعد هذه المشاركة التونسية الاهم لها حتى اليوم في هذا المعرض، بما يؤشر لديناميكية الفاعلين ولجودة المنتوجات التونسية على الصعيد الدولي.ومن ضمن 45 مؤسسة المشاركة في هذا الحدث تؤطر الوكالة الالمانية للتعاون الدولي مشاركة 11 منها وتحضر 13 مؤسسة اخرى في مهمة استكشافية للصالون الى جانب المؤسسات 23 المذكورة آنفا والتي تعرض في اطار برنامج المواكبة لغرفة التجارة التونسية الالمانية فضلا عن 5 مؤسسات تشارك بشكل فردي، حسب المركز