المجمع المهني المشترك للغلال يعد برنامجا ترويجيا داخليا وخارجيا لموسم الرمان

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6533ee676a5f32.14416927_lqkemhjogpinf.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 09 Octobre 2025 - 13:15
      
ضبط، المجمع المهني المشترك للغلال، برنامجا ترويجيا داخليا وخارجيا لموسم الرمان في خطوة لمزيد تثمين الرمان التونسي وإعطائه قيمة مضافة والتشجيع على استهلاكه.

وللغرض أفاد، طارق تيرة، كاهية مدير الادارة التجارية بالمجمع في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، اليوم الخميس، أن، المجمع المهني المشترك للغلال، وضع بالتنسيق مع الأطراف المتدخلة في القطاع برنامجا ترويجيا متكاملا على المستويين الداخلي والخارجي لحسن توظيف حصول رمان قابس على علامة التسمية المثبتة للأصل منذ سنة 2022 وانتظار حصول رمان تستور على نفس العلامة في الفترة القادمة.



وعلى مستوى السوق الداخلية يتكون البرنامج الترويجي انجاز ومضة ترويجية للرمان التونسي بتقنية ثلاثية الأبعاد تستهدف الاسواق الداخلية والخارجية
وتنظيم حملات ترويجية في المساحات الكبرى مع تنظيم حملة ترويجية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقنيات الاتصال الحديثة.

كما يتضمن البرنامج الترويجي، وفق المتحدث، المشاركة في التظاهرات المحلية في ولايات قابس وتستور إلى جانب تنظيم تظاهرة ترويجية لطريق الرمان مع التركيز على حضورمنظمي الرحلات ووكالات السياحة والسعي إلى الترويج لسلاسل القيمة للرمان وذلك عبر تنظيم يوم علمي حول موضوع تثمين نفايات الرمان.

أما على مستوى الأسواق الخارجية قال، طارق تيرة، انه سيتم انجاز حملة معلقات اشهارية بالمعبر الحدودي رأس الجدير من جهتي الدخول والخروج
وتنظيم يوم ترويجي للرمان التونسي بسوق الجملة بمدينة، كاتانيا الايطالية، في شهر نوفمبر المقبل، يهدف الى التعريف بالمنتوج لدى التجار وبائعي التفصيل.

وسيتم خلال هذه التظاهرة تنظيم حصص تذوق وتوزيع دعائم اشهارية.

كما سيتم تنظيم تظاهرة ترويجية للرمان التونسي ولعصير الرمان باحدى المساحات التجارية الكبرى بالسوق الخليجية (الإمارات) بالشراكة والتعاون مع المصدرين.

ومن جانب آخر، أشار المسؤول إلى أن المساحات الجملية لغراسات الرمان بلغت 12,3 ألف هكتار وقدر انتاج الموسم الحالي بحوالي 91 ألف طن مقابل 102,9 ألف طن خلال الموسم الفارط ومعدل 92,4 ألف طن خلال العشر سنوات الأخيرة (2015-2024).

وتوفر أقطاب الانتاج 68 بالمائة من الكميات الجملية حيث تحتل قابس المرتبة الأولى على المستوى الوطني بنسبة 21,5 بالمائة وبإنتاج يقدر بحوالي 19,5 ألف طن ثم ولاية باجة بـ 15 ألف طن وولاية نابل بـ 14 ألف طن وولاية القيروان بـ 13,4 ألف طن.

تجدر الملاحظة الى أنه تم تحديد انطلاق موسم تصدير الرمان بالنسبة للأصناف المحلية يوم 29 سبتمبر 2025.

وبلغت كميات الرمان المصدرة، وفق ذات المصدر، الى غاية 08 أكتوبر الجاري، 1619 طنا بقيمة ناهزت 5,1 مليون دينار مقابل 670 طنا بقيمة 1,7 مليون دينار طن خلال نفس الفترة من الموسم الفارط وهي موجهة بالأساس الى السوق الليبية ومن المتوقع أن تنطلق عمليات التصدير نحو الأسواق الأخرى في الأيام القليلة القادمة.


Babnet

