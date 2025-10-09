Babnet   Latest update 23:06 Tunis

قافلة صحية متعددة الاختصاصات يوم الاحد 12 أكتوبر بالمدرسة الاعدادية حي الشباب بمعتمدية دوار هيشر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/662a719ab09243.77691753_epmnqjofkglih.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 09 Octobre 2025
      
تنظم الهيئة المحلية للهلال الاحمر التونسي بدوار هيشر بالشراكة مع الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري وبلدية ومعتمدية دوار هيشر من ولاية منوبة، قافلة صحية متعددة الاختصاصات، وذلك يوم الاحد 12 أكتوبر الجاري، بالمدرسة الاعدادية حي
الشباب بالمنطقة.


وتندرج هذه المبادرة، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للهيئة المحلية للهلال الاحمر التونسى على موقع 'فايسبوك' في اطار مواصلة الهيئة عملها الميداني الرامي الى تقريب الخدمات الصحية لفائدة أهالي معتمدية دوار هيشر وتحديدا متساكني عمادة حي الشباب.


وتشمل القافلة عيادات مجانية مختصة في طب المفاصل والعظام والروماتيزم والتقصي المبكر عن السرطانات الانثوية وحصص تثقيفية حول الصحة الجنسية والانجابية اضافة الى قيس الدم وقيس السكري وقيس الاكسيجين في الدم والكشف بالصدى ومراقبة الحمل ووسائل منع الحمل.

وتتضمن أيضا، ورشات في الخط العربي التونسي وأنشطة ترفيهية ثقافية لفائدة الاطفال الى جانب برمجة حصص توعوية وتحسيسية يؤمنها عدد من الأخصائيين النفسانيين والأخصائيين في التغذية .


Babnet

