قافلة صحية متعددة الاختصاصات يوم الاحد 12 أكتوبر بالمدرسة الاعدادية حي الشباب بمعتمدية دوار هيشر

تنظم الهيئة المحلية للهلال الاحمر التونسي بدوار هيشر بالشراكة مع الديوان الوطني للاسرة والعمران البشري وبلدية ومعتمدية دوار هيشر من ولاية منوبة، قافلة صحية متعددة الاختصاصات، وذلك يوم الاحد 12 أكتوبر الجاري، بالمدرسة الاعدادية حي

الشباب بالمنطقة.





وتندرج هذه المبادرة، وفق ما ورد بالصفحة الرسمية للهيئة المحلية للهلال الاحمر التونسى على موقع 'فايسبوك' في اطار مواصلة الهيئة عملها الميداني الرامي الى تقريب الخدمات الصحية لفائدة أهالي معتمدية دوار هيشر وتحديدا متساكني عمادة حي الشباب.وتشمل القافلة عيادات مجانية مختصة في طب المفاصل والعظام والروماتيزم والتقصي المبكر عن السرطانات الانثوية وحصص تثقيفية حول الصحة الجنسية والانجابية اضافة الى قيس الدم وقيس السكري وقيس الاكسيجين في الدم والكشف بالصدى ومراقبة الحمل ووسائل منع الحمل.وتتضمن أيضا، ورشات في الخط العربي التونسي وأنشطة ترفيهية ثقافية لفائدة الاطفال الى جانب برمجة حصص توعوية وتحسيسية يؤمنها عدد من الأخصائيين النفسانيين والأخصائيين في التغذية .