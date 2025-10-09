المنتخب السعودي يفوز على إندونيسيا 3-2 في ملحق تصفيات آسيا المؤهل للمونديال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e76e4964bfc9.72724769_mjkgoinfphqle.jpg width=100 align=left border=0>

حقق المنتخب السعودي انتصارا ثمينا على منتخب إندونيسيا بنتيجة 3-2 مساء يوم الأربعاء في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة الأولى من ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026.

ويتواجد المنتخبان السعودي والإندونيسي إلى جانب منتخب العراق في المجموعة الأولى لملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال اذ يتأهل متصدر المجموعة بشكل مباشر لكأس العالم فيما سيخوض الوصيف مباراة فاصلة مع وصيف المجموعة الثانية, على أن يتأهل الفائز بها لخوض لقاء الملحق العالمي.

وبهذا الفوز، يتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط في انتظار نتائج الجولات القادمة. ويلتقي في الجولة الثانية المنتخب السعودي مع نظيره العراقي فيما تختتم المجموعة لقاء الجولة الثالثة بين منتخبي العراق وإندونيسيا.