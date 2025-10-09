Babnet   Latest update 23:06 Tunis

المنتخب السعودي يفوز على إندونيسيا 3-2 في ملحق تصفيات آسيا المؤهل للمونديال

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68e76e4964bfc9.72724769_mjkgoinfphqle.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 09 Octobre 2025 - 05:30 قراءة: 0 د, 29 ث
      
حقق المنتخب السعودي انتصارا ثمينا على منتخب إندونيسيا بنتيجة 3-2 مساء يوم الأربعاء في المباراة التي أقيمت على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في جدة ضمن منافسات الجولة الأولى من ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكاس العالم 2026.
      ويتواجد المنتخبان السعودي والإندونيسي إلى جانب منتخب العراق في المجموعة الأولى لملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال اذ يتأهل متصدر المجموعة بشكل مباشر لكأس العالم فيما سيخوض الوصيف مباراة فاصلة مع وصيف المجموعة الثانية, على أن يتأهل الفائز بها لخوض لقاء الملحق العالمي.
      وبهذا الفوز، يتصدر منتخب السعودية ترتيب المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط في انتظار نتائج الجولات القادمة. ويلتقي في الجولة الثانية المنتخب السعودي مع نظيره العراقي فيما تختتم المجموعة  لقاء الجولة الثالثة بين منتخبي العراق وإندونيسيا.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316314


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 أوكتوبر 2025 | 18 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:51
15:21
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet29°
19° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-18
28°-21
27°-21
29°-20
29°-20
  • Avoirs en devises
    24611,8

  • (09/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41467 DT        1$ =2,93932 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/10)   1108,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    