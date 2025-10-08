راديو حورية ... اول راديو واب نسوي

سيتم اليوم الخميس اطلاق اول راديو واب نسوي جامعي يحمل اسم "راديو حورية" بقاعة المبدعين الشبان بمدينة الثقافة "الشاذلي القليبي" بتونس العاصمة.



وتطمح هذه البادرة التي تنجزها طالبات من المدرسة النسوية لجمعية "اصوات نساء" في اطار مشروع ختم دروس جامعية الى توفير منصة غير مسبوقة للحركات النسوية والشباب الجامعي التونسي.



ويرنو "راديو حورية" وفق ما نشر على الصفحة الرسمية لـ" أصوات نساء" على "فايسبوك" الى ان يكون فضاء مدمجا وحرا وملتزما مخصصا الى تفكيك الصور النمطية وفتح الحوار حول المسائل المتصلة بالجندر والعدالة الاجتماعية والحريات الفردية.وتسعى هذه الاذاعة، التي صمتت من قبل شباب ولاجله، الى ان تمنح الفرصة للاصوات النسائية الملتزمة واستكشاف قصص النضال من اجل حرية المراة وخلق فضاء للتفكير والابداع.