نشر جلسة علاج نفسي خاصة على تيك توك: الجمعية التونسية لعلم النفس تندّد وتدعو إلى احترام سرية المعطيات النفسية

دعت الجمعية التونسية لعلم النفس إلى ضرورة الالتزام التام بمبدأ سرية المعطيات الخاصة بالمرضى، معتبرة أن احترام السرية يُعدّ من الركائز الأساسية للعمل النفسي ومن مقومات الثقة بين الأخصائي والمريض.



واعتبرت الجمعية، في بلاغ نشرته، اليوم الأربعاء، على خلفية رصدها نشر إحدى جلسات العلاج النفسي الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هذه الممارسة تعدّ انتهاكا خطيرا لخصوصية المرضى وتجاوزا للأخلاقيات المهنية.

