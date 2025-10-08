Babnet   Latest update 23:06 Tunis

نشر جلسة علاج نفسي خاصة على تيك توك: الجمعية التونسية لعلم النفس تندّد وتدعو إلى احترام سرية المعطيات النفسية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61f431606fc599.68321855_eiqhklopfngmj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 09 Octobre 2025 - 06:40 قراءة: 0 د, 40 ث
      
دعت الجمعية التونسية لعلم النفس إلى ضرورة الالتزام التام بمبدأ سرية المعطيات الخاصة بالمرضى، معتبرة أن احترام السرية يُعدّ من الركائز الأساسية للعمل النفسي ومن مقومات الثقة بين الأخصائي والمريض.

واعتبرت الجمعية، في بلاغ نشرته، اليوم الأربعاء، على خلفية رصدها نشر إحدى جلسات العلاج النفسي الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن هذه الممارسة تعدّ انتهاكا خطيرا لخصوصية المرضى وتجاوزا للأخلاقيات المهنية.



وأكّدت أنّ العيادات النفسية ليست فضاءً للنشر أو الاستعراض الرقمي، وأن أي تعاط إعلامي أو إلكتروني مع المرضى خارج الأطر المهنية يُعدّ إخلالا بميثاق المهنة.

وفي المقابل، أوضحت الجمعية أن العلاج النفسي عن بعد عبر التطبيقات أو المنصات الإلكترونية مثل واتساب أو ميسنجر أو غيرها يبقى ممكنا ومشروعا، شرط أن يتم في إطار من الخصوصية والسرية التامة، دون تسجيل أو نشر أو بثّ محتواه بأي شكل من الأشكال.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 316265


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 10 أوكتوبر 2025 | 18 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:17
17:51
15:21
12:13
06:22
04:56
الرطــوبة:
% 94
Babnet
Babnet29°
19° Babnet
الــرياح:
1.03 كم/س
Babnet
Babnet18°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
29°-18
28°-21
27°-21
29°-20
29°-20
  • Avoirs en devises
    24611,8

  • (09/10)
  • Jours d'importation
    105
  •              1 € = 3,41467 DT        1$ =2,93932 DT
  • Solde Compte du Trésor   (09/10)   1108,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 23:06 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    