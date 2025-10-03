Babnet   Latest update 19:59 Tunis

البنك التونسي للتضامن يخصّص اعتمادات بقيمة 90 مليون دينار لتمويل صغار الفلاّحين خلال الموسم 2025 /2026

Publié le Vendredi 03 Octobre 2025
      
يخصص البنك التونسي للتضامن اعتمادات بقيمة 90 مليون دينار، لفائدة صغار الفلاّحين لتمويل ثلاثة مواسم فلاحية، تتعلّق بالحبوب، والزياتين، والتمور، للفترة 2025 /2026.

وتم،الجمعة، تحت إشراف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، والمدير العام للبنك التونسي للتضامن، في إطار ذلك إبرام مناشير مشتركة. يذكر أنّ هذه الإعتمادات كانت في حدود 50 مليون دينار خلال الموسم 2024 2025.



وتتوزّع الإعتمادات المبرمجة، وفق بلاغ صادر عن البنك التونسي للتضامن، بين 30 مليون دينار لموسم الحبوب، و40 مليون دينار لموسم الزياتين، و20 مليون دينار للتمور.

وستساهم هذه التمويلات في مساعدة صغار الفلاحين على تمويل المواسم الفلاحية المذكورة، واقتناء البذور والأسمدة، وحرث المساحات المخصصة للحبوب، وجني محاصيل التمور، ونقلها، وخزنها، وكذلك جني صابة الزياتين، وعصرها، وخزنها، والعناية بأشجار الزياتين.

وتم الحرص خلال سنة 2025، على إسناد دعم استثنائي لصغار الفلاحين، باعتبار المؤشرات الإيجابية للإنتاج بالنسبة للمواسم الفلاحية المذكورة ووجود طلبات هامّة لتمويلها.

وسيتولى البنك التونسي للتضامن تمويل هذه المواسم الفلاحية، من خلال إسناد قروض موسمية، بنسبة فائدة بنكية قارّة، ودون تقديم ضمانات، وشرط توفير تمويل ذاتي، مع إقرار بشروط ميسرة.

كما وقع الحرص على تبسيط إجراءات الحصول على القروض الموسمية واختصار آجال دراسة مطالب التمويل وصرف القروض ومتابعة الفلاحين الصغار، وتمكينهم من الإحاطة الفنية الضرورية.


.

