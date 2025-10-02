Babnet   Latest update 16:14 Tunis

محامون من مؤسسة "عدالة "في ميناء اسدود للدفاع عن المشاركين في اسطول الصمود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68de79c8b01b44.83416313_fqnmikgjpehlo.jpg width=100 align=left border=0>
أحرار تونس على متن سفينة مالي
Publié le Jeudi 02 Octobre 2025
      
أكد أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة ، اليوم الخميس، أن جميع المحامين من مؤسسة عدالة يتواجدون في ميناء اسدود بانتظار وصول السفن وذلك من أجل التأكد من القائمات الكاملة للمشاركين .

وبين الاسطول في صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن أي سفينة يتعذر التواصل معها لمدة تتجاوز ستة ساعات على غرار سفن "أكاتالا" و "ميا ميا" و " أمستردام" ستعتبر محتجزة من قبل الكيان الصهيوني ، مبينا بأنه لا توجد الى حد الان أي معلومة رسمية بخصوص هذا الاشكال



وأضاف أن الأسطول ينتظر الحصول على قائمة بأسماء المشاركين الذين تم أسرهم حال وصولهم الى ميناء اسدود ، معتبرا أن ما حدث يوم امس هو جريمة حرب يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل للمياه الإقليمية

وشدد على أن هذه المبادرة الإنسانية هي مبادرة شرعية ومحمية بموجب القانون الإنساني الدولي من أجل كسر الحصار المفروض على قطاع غزة ومن أجل فتح مر انساني لادخال المساعدات


.

الخميس 02 أومتوبر 2025 | 10 ربيع الثاني 1447
Babnet Latest update 16:14 Tunis

