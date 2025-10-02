محامون من مؤسسة "عدالة "في ميناء اسدود للدفاع عن المشاركين في اسطول الصمود

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68de79c8b01b44.83416313_fqnmikgjpehlo.jpg width=100 align=left border=0>

أكد أسطول الصمود المغاربي لكسر الحصار عن غزة ، اليوم الخميس، أن جميع المحامين من مؤسسة عدالة يتواجدون في ميناء اسدود بانتظار وصول السفن وذلك من أجل التأكد من القائمات الكاملة للمشاركين .



وبين الاسطول في صفحته الرسمية على الفايسبوك، أن أي سفينة يتعذر التواصل معها لمدة تتجاوز ستة ساعات على غرار سفن "أكاتالا" و "ميا ميا" و " أمستردام" ستعتبر محتجزة من قبل الكيان الصهيوني ، مبينا بأنه لا توجد الى حد الان أي معلومة رسمية بخصوص هذا الاشكال

