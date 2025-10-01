رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل ممثلين عن العملة العرضيين ببلدية ماطر
استقبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بعد ظهر اليوم الأربعاء، بقصر باردو ممثلين عن العملة العرضيين والوقتيين الذين شاركوا في الاعتصام المفتوح الذي تواصل ببلدية ماطر من 19 سبتمبر الى صباح اليوم الأربعاء، وذلك بحضور رئيس المجلس المحلي بماطر فاتح القاسمي وعضو مجلس نواب الشعب أحمد سعيداني عن دائرة ماطر - اوتيك.
واستعرض الضيوف مشاغل العملة العرضيين والوقتيين وخاصة منها المتصلة بتسوية الوضعية والإدماج والتغطية الاجتماعية. وأشاروا الى معاناتهم والى الصعوبات المادية والاجتماعية التي يمرون بها وتتطلب مزيدا من العناية والرعاية.
كما اعربوا عن أملهم في أن يتم التوصّل الى حل لهذه المسألة التي تهم العمّال العرضيين والوقتيين في مختلف جهات الجمهورية، مؤكّدين ثقتهم في أن تسعى الجهات المعنية الى تسوية وضعياتهم في اطار الرعاية التي تحظى بها الفئات الهشة والضعيفة في تونس.
وقد أعرب رئيس مجلس نواب الشعب عن تفهّمه لمجمل المشاغل والاشكاليات التي تمّ تقديمها، مشيرا إلى حرص المجلس على متابعتها والمساهمة في إيجاد الحلول الملائمة لها.
