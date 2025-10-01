رئيس مجلس نواب الشعب يستقبل ممثلين عن العملة العرضيين ببلدية ماطر

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dd6cb404c332.38213498_onfkqpmleighj.jpg width=100 align=left border=0>

استقبل رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بودربالة بعد ظهر اليوم الأربعاء، بقصر باردو ممثلين عن العملة العرضيين والوقتيين الذين شاركوا في الاعتصام المفتوح الذي تواصل ببلدية ماطر من 19 سبتمبر الى صباح اليوم الأربعاء، وذلك بحضور رئيس المجلس المحلي بماطر فاتح القاسمي وعضو مجلس نواب الشعب أحمد سعيداني عن دائرة ماطر - اوتيك.



واستعرض الضيوف مشاغل العملة العرضيين والوقتيين وخاصة منها المتصلة بتسوية الوضعية والإدماج والتغطية الاجتماعية. وأشاروا الى معاناتهم والى الصعوبات المادية والاجتماعية التي يمرون بها وتتطلب مزيدا من العناية والرعاية.

