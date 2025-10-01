وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تحتفي باليوم العالمي للمعلم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61cee5370fd389.03876218_qipnmfekjohlg.jpg width=100 align=left border=0>

تنظم وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بالتعاون مع ديوان الخدمات المدرسية تظاهرة علمية وثقافية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، وذلك يوم الجمعة 3 أكتوبر الحالي بمركز تقديم تاريخ ومعالم مدينة تونس.



وتلتئم هذه التظاهرة تحت شعار "لولاك سيدي التراث ما حبيت" في إشارة إلى الدور المحوري للمربي في ترسيخ قيم الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء إضافة إلى نشر الثقافة التراثية في الوسط التربوي.

