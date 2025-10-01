وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية تحتفي باليوم العالمي للمعلم
تنظم وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية بالتعاون مع ديوان الخدمات المدرسية تظاهرة علمية وثقافية بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، وذلك يوم الجمعة 3 أكتوبر الحالي بمركز تقديم تاريخ ومعالم مدينة تونس.
وتلتئم هذه التظاهرة تحت شعار "لولاك سيدي التراث ما حبيت" في إشارة إلى الدور المحوري للمربي في ترسيخ قيم الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء إضافة إلى نشر الثقافة التراثية في الوسط التربوي.
ويتضمن البرنامج مداخلة علمية رئيسية بعنوان "عمارة المدارس الابتدائية في تونس: 1881 - 1956"، تقدمها الدكتورة والمهندسة المعمارية خديجة دربال المتخصصة في علوم التراث، حيث تتناول من خلالها الخصوصيات المعمارية للمدارس خلال الحقبة الاستعمارية وما بعدها، باعتبارها جزءا من التراث المادي والذاكرة التاريخية الوطنية.
كما يتضمّن البرنامج فقرة تكريمية لعدد من المربين الذين ساهموا في غرس قيم التراث والحفاظ على الهوية الوطنية لدى الناشئة.
ويُختتم اللقاء بزيارة ميدانية إلى متحف التربية بإشراف ديوان الخدمات المدرسية، للاطلاع على معروضات توثق تطور التعليم في تونس عبر مختلف المراحل.
