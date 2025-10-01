حجز أكثر من 5.4 أطنان و1.8 ألف لتر من مواد غذائية متنوعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك بعدد من الولايات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68dcff823fdb85.61527055_lqjopmehinkfg.jpg width=100 align=left border=0>

أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ سلسلة حملات رقابية مكثفة بالتنسيق مع المصالح الأمنية، أسفرت عن حجز كميات هامة من اللحوم والمنتجات غير المطابقة لشروط السلامة بعدد من الولايات.



* في باجة: تم حجز بقرة مذبوحة بوزن 200 كغ كانت على متن وسيلة نقل وتظهر عليها أعراض الالتهاب الكبدي ("بوصفير")، مما يجعلها خطرة على صحة المستهلك، وقد تم إتلافها بالردم الصحي. كما حجزت الفرق 1500 كغ من منتوج "الهريسة العربي" دياري معبأة في أوعية بلاستيكية غير صالحة، وحاملة لبطاقات تأشير غير مطابقة ويفتقر جزء منها إلى تواريخ الإنتاج.

