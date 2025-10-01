Babnet   Latest update 14:35 Tunis

حجز أكثر من 5.4 أطنان و1.8 ألف لتر من مواد غذائية متنوعة فاسدة وغير صالحة للاستهلاك بعدد من الولايات

Publié le Mercredi 01 Octobre 2025
      
أعلنت الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ سلسلة حملات رقابية مكثفة بالتنسيق مع المصالح الأمنية، أسفرت عن حجز كميات هامة من اللحوم والمنتجات غير المطابقة لشروط السلامة بعدد من الولايات.

* في باجة: تم حجز بقرة مذبوحة بوزن 200 كغ كانت على متن وسيلة نقل وتظهر عليها أعراض الالتهاب الكبدي ("بوصفير")، مما يجعلها خطرة على صحة المستهلك، وقد تم إتلافها بالردم الصحي. كما حجزت الفرق 1500 كغ من منتوج "الهريسة العربي" دياري معبأة في أوعية بلاستيكية غير صالحة، وحاملة لبطاقات تأشير غير مطابقة ويفتقر جزء منها إلى تواريخ الإنتاج.



* في سليانة: تم حجز 942 كغ من الدجاج الحي (حوالي 300 طير) مجهول المصدر ودون شهادات صحية بيطرية، إضافة إلى 839 كغ من منتجات دواجن (670 كغ لحوم و169 كغ دجاج حي) داخل مسلخ عشوائي لا يستجيب للشروط الصحية.

* في منوبة: تم تحرير محضر بحث بخصوص عمليات ذبح عشوائية وتخزين غير مطابق.

* في تونس: حجزت الفرق 1856 لتراً من السوائل (منها 1108 لتر من الخل و700 لتر من مركز "الكراميل") و48 قارورة ماء زهر محفوظة في أوعية بلاستيكية غير صالحة للمواد الغذائية، داخل مخزن عشوائي يفتقر لمقومات السلامة.

* في بنزرت: تم حجز 95 كغ من المواد الغذائية داخل مطعم – قاعة شاي، شملت 44 كغ من القارص المقطع المجمد، 2.5 كغ من البيض المخفوق المجمد، 3.5 كغ لازانيا مطبوخة، و45 كغ مرطبات محفوظة بطرق غير صحية.

وأكدت الهيئة أن هذه الحملات ستتواصل بكافة الجهات، بهدف حماية صحة المستهلك والحد من التجاوزات التي تهدد السلامة الصحية.


