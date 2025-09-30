نابل: انخراط 12 مؤسسة حرفية ضمن البرنامج الخصوصي للتأهيل الحرفي في قطاع الصناعات التقليدية
أفادت المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية بنابل سناء منصور الزين، أن 12 مؤسسة حرفية انخرطت إلى حد الآن ضمن البرنامج الخصوصي للتأهيل الحرفي في قطاع الصناعات التقليدية ،الذي يهدف الى تأهيل الباحثين عن شغل أو الراغبين في بعث مشاريع في اختصاصات مختلفة لمدة 6 أشهر بالمؤسسات الحرفية
وبينت الزين، اليوم الثلاثاء، في تصريح لصحفية (وات)، أن هذا البرنامج يندرج في إطار الاتفاقية الخصوصية للتأهيل الحرفي في قطاع الصناعات التقليدية الممضاة منذ أفريل 2025 بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياكة.
وتابعت أن هذه الاتفاقية ترمي إلى سد حاجيات قطاع الصناعات التقليدية من الموارد البشرية اللازمة من خلال توجيه الشباب الراغب في بعث مشاريع في الأنشطة الحرفية الواعدة في الصناعات التقليدية وتمكين المؤسسات الحرفية الناشطة، من يد عاملة مؤهلة لضمان ديمومتها.
وأبرزت ان هذا البرنامج يمكن المتربصين من شهادة تأهيل مهني معترف بها والعمل على إدماجهم في سوق الشغل، حيث ان كل مؤسسة حرفية مطالبة بإدماج 60 بالمائة من المجموعة التي تلقت تكوينا لديها، مشيرة الى ان المتربصين ضمن هذا البرنامج ينتفعون بمنحة شهرية طيلة فترة التأهيل تتراوح بين 150 و200 دينار.
وأفادت ان المندوبية شرعت في القيام بحملات تحسيسية لفائدة المؤسسات وطالبي الشغل للانخراط في هذا البرنامج لتوفير حاجيتها في اليد العاملة المختصة في عديد الاختصاصات على غرار الخزف التقليدي وفسيفساء البلور وصنع العطورات والحدادة الفنية لاسيما وان 25 شابا وشابة انطلقوا في الانتفاع بالتأهيل بالمؤسسات المعنية بالبرنامج .
