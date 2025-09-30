نابل: انخراط 12 مؤسسة حرفية ضمن البرنامج الخصوصي للتأهيل الحرفي في قطاع الصناعات التقليدية

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/nabeul2017.jpg width=100 align=left border=0>

أفادت المندوبة الجهوية للصناعات التقليدية بنابل سناء منصور الزين، أن 12 مؤسسة حرفية انخرطت إلى حد الآن ضمن البرنامج الخصوصي للتأهيل الحرفي في قطاع الصناعات التقليدية ،الذي يهدف الى تأهيل الباحثين عن شغل أو الراغبين في بعث مشاريع في اختصاصات مختلفة لمدة 6 أشهر بالمؤسسات الحرفية

وبينت الزين، اليوم الثلاثاء، في تصريح لصحفية (وات)، أن هذا البرنامج يندرج في إطار الاتفاقية الخصوصية للتأهيل الحرفي في قطاع الصناعات التقليدية الممضاة منذ أفريل 2025 بين الديوان الوطني للصناعات التقليدية والوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل والمركز الفني للابتكار والتجديد والاحاطة في الزربية والحياكة.

وتابعت أن هذه الاتفاقية ترمي إلى سد حاجيات قطاع الصناعات التقليدية من الموارد البشرية اللازمة من خلال توجيه الشباب الراغب في بعث مشاريع في الأنشطة الحرفية الواعدة في الصناعات التقليدية وتمكين المؤسسات الحرفية الناشطة، من يد عاملة مؤهلة لضمان ديمومتها.

