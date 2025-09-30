المنظمة الدولية للهجرة تؤمن العودة الطوعية لـ 105 مهاجرا من تونس الى غامبيا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/663d1c34def4e8.22705248_ikehfqjolnpgm.jpg width=100 align=left border=0>

عاد صباح اليوم الثلاثاء، 105 مواطنا من غامبيا إلى بلدهم الأصلي على متن رحلة طيران مستأجرة نظمتها المنظمة الدولية للهجرة، حسب ما جاء في بلاغ المنظمة على صفحتها على فيسبوك.



وتندرج هذه العملية في إطار برنامج المنظمة الدولية للهجرة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي والسويد ويتم تنفيذه بالتعاون مع السلطات التونسية والغامبية.

