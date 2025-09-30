Babnet   Latest update 20:12 Tunis

المنظمة الدولية للهجرة تؤمن العودة الطوعية لـ 105 مهاجرا من تونس الى غامبيا

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/663d1c34def4e8.22705248_ikehfqjolnpgm.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Mardi 30 Septembre 2025 - 13:17 قراءة: 0 د, 35 ث
      
عاد صباح اليوم الثلاثاء، 105 مواطنا من غامبيا إلى بلدهم الأصلي على متن رحلة طيران مستأجرة نظمتها المنظمة الدولية للهجرة، حسب ما جاء في بلاغ المنظمة على صفحتها على فيسبوك.

وتندرج هذه العملية في إطار برنامج المنظمة الدولية للهجرة للمساعدة على العودة الطوعية وإعادة الإدماج، الذي يدعمه الاتحاد الأوروبي والسويد ويتم تنفيذه بالتعاون مع السلطات التونسية والغامبية.



وتعتبر هذه الرحلة عدد 18 التي تنظمها المنظمة الدولة للهجرة في تونس منذ بداية سنة 2025 وسيتلقى العائدون إلى غامبيا الدعم من المنظمة الدولية للهجرة لضمان إعادة إدماجهم الاجتماعي والاقتصادي في ظروف كريمة ومستدامة حسب المنظمة.

وجدير بالاشارة الى ان 148 مواطنا غينيا تمكنوا خلال الأسبوع الماضي من العودة إلى بلدهم في إطار الرحلة الجوية المستأجرة السابعة عشرة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315761


babnet
.

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 | 8 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:31
12:16
06:14
04:48
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet31°
27° Babnet
الــرياح:
2.57 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
28°-22
25°-20
23°-19
26°-18
  • Avoirs en devises
    24190,4

  • (30/09)
  • Jours d'importation
    104
  •              1 € = 3,41671 DT        1$ =2,91409 DT
  • Solde Compte du Trésor   (30/09)   999,5 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 20:12 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    