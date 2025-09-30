قفصة: إصابة 33 شخصا في حادث تصادم بمنطقة العقلية

جدّ صباح اليوم الثلاثاء، بمنطقة العقلية التابعة لمعتمدية قفصة الجنوبية من ولاية قفصة، حادث تصادم شمل حافلتين وسيارة أجرة "لواج" وشاحنة خفيفة، على مستوى الطريق الوطنية عدد 3 الرابطة بين ولايتي قفصة وتوزر، أسفر عن تسجيل 33 إصابة كحصيلة أولية، تم نقلهم إلى المستشفى الجامعي بقفصة لتلقي الاسعافات اللازمة، وفق ما ذكره مصدر من الإدارة الجهوية للحماية المدنية لصحفي "وات".من جانبه، اكد الناظر العام بالمستشفى الجامعي الحسين بوزيان بقفصة حسام فرياني، ان المستشفى استقبل 33 مصابا وهم بصدد تلقي الاسعافات الاولية والفحوصات اللازمة، مضيفا القول ان حالتهم الصحيّة "مستقرة".