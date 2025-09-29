تونس تحتضن الدورة الدولية لكرة الطاولة شبان من 8 الى 11 اكتوبر بمشاركة 145 لاعبا من 20 دولة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ee2074b3b4fc2.55137128_fopqijmekhlng.jpg width=100 align=left border=0>

تحتضن القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس من 8 الى 11 اكتوبر القادم الدورة الدولية لكرة الطاولة شبان بمشاركة 145 لاعبا من 20 دولة، وفق ما افاد به "وات" المستشار الفني الوطني للجامعة غازي بن حسن اليوم الاثنين.



واوضح بن حسن ان الدورة، التي ستكون متبوعة ببطولة افريقيا للأكابر بالقاعة ذاتها من 12 الى 19 اكتوبر، ستشهد اقامة مسابقات دون 11 و13 و15 و17 و19 سنة فردي فتيان وفتيات بالاضافة الى مسابقتي دون 19 و15 سنة زوجي مختلط.

