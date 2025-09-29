Babnet   Latest update 07:42 Tunis

تونس تحتضن الدورة الدولية لكرة الطاولة شبان من 8 الى 11 اكتوبر بمشاركة 145 لاعبا من 20 دولة

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ee2074b3b4fc2.55137128_fopqijmekhlng.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 29 Septembre 2025
      
تحتضن القاعة الرياضية متعددة الاختصاصات برادس من 8 الى 11 اكتوبر القادم الدورة الدولية لكرة الطاولة شبان بمشاركة 145 لاعبا من 20 دولة، وفق ما افاد به "وات" المستشار الفني الوطني للجامعة غازي بن حسن اليوم الاثنين.

واوضح بن حسن ان الدورة، التي ستكون متبوعة ببطولة افريقيا للأكابر بالقاعة ذاتها من 12 الى 19 اكتوبر، ستشهد اقامة مسابقات دون 11 و13 و15 و17 و19 سنة فردي فتيان وفتيات بالاضافة الى مسابقتي دون 19 و15 سنة زوجي مختلط.



وسيكون المنتخب التونسي ممثلا في هذه الدورة ب51 لاعبا (27 في الفتيان و24 في الفتيات).
وفي ما يلي قائمة الدول المشاركة في الدورة : تونس - الجزائر - الكاميرون - مصر - الهند - العراق - ليبيا - نيجيريا - الولايات المتحدة الامريكية - إيران - كوستاريكا - اسبانيا - فرنسا - ألمانيا - ايطاليا - الصين تايبيه - البرتغال - سويسرا - بلجيكيا -روسيا.


