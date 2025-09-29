بلدية تونس:تواصل الجلسات مع الدوائر البلدية لاعداد مشروع ميزانية التصرف 2026
في اطار اللّقاءات الأسبوعيّة مع ممثّلي المجالس المحليّة والمعتمدين قصد التداول حول مشاغل ومشاكل الدوائر البلدية، وتبعا للتحضير لإعداد ميزانية التصرّف لسنة 2026 ،تواصلت سلسلة الاجتماعات نهاية الاسبوع الجاري بإشراف الكاتب العام المكلّف بتسيير بلدية تونس وحضور معتمدي باب سويقة، وحي الخضراء، وممثل عن معتمدية المدينة ،وأعضاء المجالس المحلية ومختلف الإطارات البلديّة
وتمّ التّطرّق خلال الجلسة إلى مختلف المشاكل والنقائص المتعلّقة بالدوائر البلدية المنزه،وباب سويقة ،والمدينة ،والعمران، وحي الخضراء ،واقتراح الحلول وبعض المشاريع التي سيتم درسها من الناحيّة الفنيّة والماليّة وبرمجتها للتنفيذ
وتمّ التّطرّق خلال الجلسة إلى مختلف المشاكل والنقائص المتعلّقة بالدوائر البلدية المنزه،وباب سويقة ،والمدينة ،والعمران، وحي الخضراء ،واقتراح الحلول وبعض المشاريع التي سيتم درسها من الناحيّة الفنيّة والماليّة وبرمجتها للتنفيذ
ويتم اعداد مشروع ميزانية التصرف 2026 لبلدية تونس بناء على مقاربة تشاركيّة من شانها ان تضمن مشاركة ممثلي المجالس المحلية والدوائر البلدية في ضبط الاولويات اثر برمجة المشاريع البلدية الجديدة ،ورسم التصورات المستفبلية في مختلف مجالات التدخل البلدي
كما يعتمد اعداد مشروع الميزانية التشخيص الفني والماالي للمقترحات من طرف المصالح البلدية المختصة، واعادة ترتيبها حسب درجة الاهمية والاولية والمقبولية وفقا لنتائج التشخيص،مع مراعاة الالتزامات والتعهدات المالية السابقة للبلدية ،بما يحافظ على توازناتها المالية العامة
وافاد الكاتب العام المكلّف بتسيير بلدية تونس ، أنّ هذه الجلسات متواصلة لتشمل كافة الدوائر البلدية التابعة لمدينة تونس تبعا للرزنامة المقترحة
Comments
0 de 0 commentaires pour l'article 315672