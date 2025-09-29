بلدية تونس:تواصل الجلسات مع الدوائر البلدية لاعداد مشروع ميزانية التصرف 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5debc15a35ba86.08005903_npfkhojmleigq.jpg width=100 align=left border=0>

في اطار اللّقاءات الأسبوعيّة مع ممثّلي المجالس المحليّة والمعتمدين قصد التداول حول مشاغل ومشاكل الدوائر البلدية، وتبعا للتحضير لإعداد ميزانية التصرّف لسنة 2026 ،تواصلت سلسلة الاجتماعات نهاية الاسبوع الجاري بإشراف الكاتب العام المكلّف بتسيير بلدية تونس وحضور معتمدي باب سويقة، وحي الخضراء، وممثل عن معتمدية المدينة ،وأعضاء المجالس المحلية ومختلف الإطارات البلديّة

وتمّ التّطرّق خلال الجلسة إلى مختلف المشاكل والنقائص المتعلّقة بالدوائر البلدية المنزه،وباب سويقة ،والمدينة ،والعمران، وحي الخضراء ،واقتراح الحلول وبعض المشاريع التي سيتم درسها من الناحيّة الفنيّة والماليّة وبرمجتها للتنفيذ



