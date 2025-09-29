Babnet   Latest update 07:42 Tunis

بلدية تونس:تواصل الجلسات مع الدوائر البلدية لاعداد مشروع ميزانية التصرف 2026

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5debc15a35ba86.08005903_npfkhojmleigq.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Lundi 29 Septembre 2025 - 07:33 قراءة: 0 د, 54 ث
      
في اطار اللّقاءات الأسبوعيّة مع ممثّلي المجالس المحليّة والمعتمدين قصد التداول حول مشاغل ومشاكل الدوائر البلدية، وتبعا للتحضير لإعداد ميزانية التصرّف لسنة 2026 ،تواصلت سلسلة الاجتماعات نهاية الاسبوع الجاري بإشراف الكاتب العام المكلّف بتسيير بلدية تونس وحضور معتمدي باب سويقة، وحي الخضراء، وممثل عن معتمدية المدينة ،وأعضاء المجالس المحلية ومختلف الإطارات البلديّة
وتمّ التّطرّق خلال الجلسة إلى مختلف المشاكل والنقائص المتعلّقة بالدوائر البلدية المنزه،وباب سويقة ،والمدينة ،والعمران، وحي الخضراء ،واقتراح الحلول وبعض المشاريع التي سيتم درسها من الناحيّة الفنيّة والماليّة وبرمجتها للتنفيذ


ويتم اعداد مشروع ميزانية التصرف 2026 لبلدية تونس بناء على مقاربة تشاركيّة من شانها ان تضمن مشاركة ممثلي المجالس المحلية والدوائر البلدية في ضبط الاولويات اثر برمجة المشاريع البلدية الجديدة ،ورسم التصورات المستفبلية في مختلف مجالات التدخل البلدي

كما يعتمد اعداد مشروع الميزانية التشخيص الفني والماالي للمقترحات من طرف المصالح البلدية المختصة، واعادة ترتيبها حسب درجة الاهمية والاولية والمقبولية وفقا لنتائج التشخيص،مع مراعاة الالتزامات والتعهدات المالية السابقة للبلدية ،بما يحافظ على توازناتها المالية العامة
وافاد الكاتب العام المكلّف بتسيير بلدية تونس ، أنّ هذه الجلسات متواصلة لتشمل كافة الدوائر البلدية التابعة لمدينة تونس تبعا للرزنامة المقترحة


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315672


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الثلاثاء 30 سبتمبر 2025 | 8 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:32
18:06
15:32
12:16
06:14
04:48
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet31°
23° Babnet
الــرياح:
1.34 كم/س
Babnet
Babnet22°
تونس
Babnet
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة
السبت
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
31°-22
28°-22
25°-20
23°-19
23°-19
  • Avoirs en devises
    24778,1

  • (29/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41416 DT        1$ =2,92373 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29/09)   993,6 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:42 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    