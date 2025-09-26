تونس تحتضن بطولة افريقيا لكرة الطاولة اكابر من 12 الى 19 اكتوبر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/5ee2074b3b4fc2.55137128_fopqijmekhlng.jpg width=100 align=left border=0>

تحتضن القاعة متعددة الاختصاصات برادس بطولة افريقيا للاكابر لكرة الطاولة خلال الفترة المتراوحة بين 12 و19 اكتوبر القادم بمشاركة 149 لاعبا ولاعبة يمثلون 25 دولة.

وأوضح المستشار الفني الوطني للجامعة التونسية لكرة الطاولة غازي بن حسن في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة ان الاتحاد الافريقي للعبة قرر منح تونس شرف استضافة البطولة اثر عدول رواندا عن تنظيمها بسبب عدم جاهزيتها مشيرا الى ان الهيكل القاري اسند تونس هذا الشرف نظرا لجاهزيتها وخبرتها الملموسة في تنظيم البطولات القارية والدولية في هذا الاختصاص.

وتعود هذه البطولة التي تعتبر الاعرق على مستوى القارة الافريقية والتي انطلقت منذ سنة 1962، الى تونس للمرة الثالثة بعد نسخة 2002 التي اقيمت بمدينة بنزرت ودورة 2023 التي اقيمت بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.

