تونس تحتضن بطولة افريقيا لكرة الطاولة اكابر من 12 الى 19 اكتوبر
تحتضن القاعة متعددة الاختصاصات برادس بطولة افريقيا للاكابر لكرة الطاولة خلال الفترة المتراوحة بين 12 و19 اكتوبر القادم بمشاركة 149 لاعبا ولاعبة يمثلون 25 دولة.
وأوضح المستشار الفني الوطني للجامعة التونسية لكرة الطاولة غازي بن حسن في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم الجمعة ان الاتحاد الافريقي للعبة قرر منح تونس شرف استضافة البطولة اثر عدول رواندا عن تنظيمها بسبب عدم جاهزيتها مشيرا الى ان الهيكل القاري اسند تونس هذا الشرف نظرا لجاهزيتها وخبرتها الملموسة في تنظيم البطولات القارية والدولية في هذا الاختصاص.
وتعود هذه البطولة التي تعتبر الاعرق على مستوى القارة الافريقية والتي انطلقت منذ سنة 1962، الى تونس للمرة الثالثة بعد نسخة 2002 التي اقيمت بمدينة بنزرت ودورة 2023 التي اقيمت بالقاعة متعددة الاختصاصات برادس.
واضاف بن حسن ان البطولة ستنطوي على خمس مسابقات هي الفرق سيدات والفرق رجال والفردي سيدات والفردي رجال والزوجي سيدات والزوجي رجال والزوجي مختلط، مشددا على ان اهمية هذه التظاهرة تكمن في كونها محطة تأهيلية الى بطولة العالم للفرق التي ستقام بالعاصمة البريطانية لندن من 28 افريل الى 10 ماي 2026 في مسابقتي الفرق رجال وسيدات
وافاد ان كافة الفرق المتأهلة الى الادوار ربع النهائية (ثمانية فرق من كل صنف بين السيدات والرجال) ستضمن تأهلها مباشرة الى بطولة العالم.
وبين المستشار الفني الوطني ان البطولة ستضم افضل اللاعبين المصنفين دوليا على مستوى القارة الافريقية على غرار المصريتين هناء جودة (المصنفة 27) ودينا مشرف (المصنفة 32) والمصري عمرو عصر (المصنف 18) والنيجيري ارونا كوادري (المصنف 19) مبينا ان المنتخب التونسي سيكون ممثلا بكل من وسيم الصيد وبوبكر بوراس ويوسف العبدلي وفراس الشايب ويوسف بن عطية وامير الصيد وعدلان الجربي ( فتيان) وفدوى القارصي وعبير الحاج صالح ومرام الزغلامي والاء السعيدي ومرايم ابراهيمي وبلقيس السويسي والاء العباسي (فتيات).
وختم بن حسن بالقول ان اشغال الجمعية العمومية للاتحاد الافريقي لكرة الطاولة ستنعقد يوم 15 اكتوبر 2025، على هامش بطولة افريقيا.
وتجدر الاشارة الى ان الدول المشاركة في هذه البطولة الافريقية هي الى جانب تونس (البلد المنظم)، الجزائر وانغولا والبينين والكاميرون والكونغو والكونغو الديمقراطية وكوت ديفوار ومصر واثيوبيا ومدغشقر والمغرب ونيجيريا وجنوب افريقيا والطوغو واوغندا والغابون وغانا ورواندا وبورندي وزمبيا وناميبيا وموريس وجيبوتي والسودان.
