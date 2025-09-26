سفير تونس بالصين يلتقي وفدا رفيع المستوى من مقاطعة هوبي بهدف تعزيز التعاون و الدبلوماسية الاقتصادية

استقبل سفير تونس بالصين،عادل العربي وفداً رفيع المستوى من مقاطعة هوبي الصينية بهدف تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون اللامركزي مع المقاطعات الصينيةوترأس الوفد الصيني ، المدير العام المساعد لإدارة التعاون التجاري،"لين جو"، مرفوقا بمدير مكتب الاستثمار الخارجي، وعدد من كبار مسؤولي الهياكل الاقتصادية في مقاطعة هوبي، وهي مقاطعة صينية مهمة يبلغ عدد سكانها حوالي 60مليون نسمة ،ويحتل اقتصادها المرتبة السابعة على المستوى الوطني في جمهورية الصين الشعبية

وشكل اللقاء مناسبة قدم خلالها الجانب التونسي شرحا مفصلا حول مناخ الأعمال في تونس،ومختلف الحوافز التي تمنحها الدولة للمؤسسات الأجنبية الراغبة في الاستثمار، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، كما تم التعريف بأهم المنتجات التونسية عالية القيمة،وعلى رأسها المنتجات الاستراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية مثل زيت الزيتون والتموروناقش الجانبان خلال الاجتماع ،سبل تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من خلال تكثيف تبادل الزيارات بين المسؤولين ورجال الأعمال، وتشجيع المشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تنظم من كلا الجانبين، إلى جانب تدعيم حركة السلع وتعزيز المبادلات التجاريةوفي إطار اللقاء ذاته، اجتمع السفير التونسي مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة ووهان يانغولو للملاحة،"شو باو وي" الذي كان ضمن الوفد المرافقونوه "شو باو وي" بتنافسية وجودة المنتجات التونسية خلال زيارته السابقة لتونس في جويلية الماضي، مؤكداً استعداد مؤسسته لتسهيل دخول هذه المنتجات إلى السوق الصينية من خلال تقديم الدعم اللوجستي والتعريف بها، بما يتناسب مع اختيارات المستهلك الصينيويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود التونسية المستمرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين وجذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة