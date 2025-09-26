Babnet   Latest update 07:21 Tunis

سفير تونس بالصين يلتقي وفدا رفيع المستوى من مقاطعة هوبي بهدف تعزيز التعاون و الدبلوماسية الاقتصادية

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d627f77ce985.80339107_nopklgehqfjim.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Vendredi 26 Septembre 2025 - 06:39 قراءة: 1 د, 10 ث
      
استقبل سفير تونس بالصين،عادل العربي وفداً رفيع المستوى من مقاطعة هوبي الصينية بهدف تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية والتعاون اللامركزي مع المقاطعات الصينية
وترأس الوفد الصيني ، المدير العام المساعد لإدارة التعاون التجاري،"لين جو"، مرفوقا بمدير مكتب الاستثمار الخارجي، وعدد من كبار مسؤولي الهياكل الاقتصادية في مقاطعة هوبي، وهي مقاطعة صينية مهمة يبلغ عدد سكانها حوالي 60مليون نسمة ،ويحتل اقتصادها المرتبة السابعة على المستوى الوطني في جمهورية الصين الشعبية


وشكل اللقاء مناسبة قدم خلالها الجانب التونسي شرحا مفصلا حول مناخ الأعمال في تونس،ومختلف الحوافز التي تمنحها الدولة للمؤسسات الأجنبية الراغبة في الاستثمار، خاصة في القطاعات ذات الأولوية، كما تم التعريف بأهم المنتجات التونسية عالية القيمة،وعلى رأسها المنتجات الاستراتيجية في قطاع الصناعات الغذائية مثل زيت الزيتون والتمور

وناقش الجانبان خلال الاجتماع ،سبل تعزيز فرص التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، من خلال تكثيف تبادل الزيارات بين المسؤولين ورجال الأعمال، وتشجيع المشاركة في الفعاليات الاقتصادية التي تنظم من كلا الجانبين، إلى جانب تدعيم حركة السلع وتعزيز المبادلات التجارية
وفي إطار اللقاء ذاته، اجتمع السفير التونسي  مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة ووهان يانغولو للملاحة،"شو باو وي" الذي كان ضمن الوفد المرافق 

  ونوه "شو باو وي" بتنافسية وجودة المنتجات التونسية خلال زيارته السابقة لتونس في جويلية الماضي، مؤكداً استعداد مؤسسته لتسهيل دخول هذه المنتجات إلى السوق الصينية من خلال تقديم الدعم اللوجستي والتعريف بها، بما يتناسب مع اختيارات المستهلك الصيني
ويأتي هذا اللقاء في إطار الجهود التونسية المستمرة لتعزيز الشراكة الاقتصادية مع الصين وجذب الاستثمارات في القطاعات الواعدة


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315489


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الجمعة 26 سبتمبر 2025 | 4 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:38
18:12
15:36
12:18
06:10
04:44
الرطــوبة:
% 88
Babnet
Babnet30°
21° Babnet
الــرياح:
3.09 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
30°-20
27°-21
27°-20
28°-20
28°-22
  • Avoirs en devises
    24957,0

  • (25/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41590 DT        1$ =2,90436 DT
  • Solde Compte du Trésor   (25/09)   1236,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

الأكثر قراءة في ال24 ساعة الأخيرة >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 07:21 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    