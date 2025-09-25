Babnet   Latest update 18:54 Tunis

الديوان الوطني التونسي للسياحة يوقع اتفاقية شراكة مع -ترانسافيا فرنسا- لمواصلة دعم الربط الجوي بين توزر وباريس

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d5808aefd0d1.17108323_kpgnimqeljhfo.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 18:47
      
وقع الديوان الوطني التونسي للسياحة الأربعاء اتفاقية شراكة مع شركة الطيران الفرنسية -ترانسافيا فرنسا- تهدف إلى مواصلة دعم وتعزيز الربط الجوي بين توزر وباريس.
وستسهم هده الاتفاقية التي تم توقيعها في إطار فعاليات المعرض الدولي للسياحة المنعقد بالعاصمة الفرنسية باريس، في تنشيط مطار توزر نفطة الدولي وإحداث حركية سياحية واقتصادية إيجابية على مستوى الجهة، وفق بلاغ ضادر عن الوزارة.


كما ستمكن من  الرفع من نسق تدفق السياح الفرنسيين والأوروبيين نحو الوجهة التونسية، وتعزيز مكانة السياحة الصحراوية والواحية.

كما أجرى وزير السياحة بالمناسبة، سلسلة لقاءات مع عدد من المهنيين ومتعهدي الرحلات الفرنسيين الناشطين على السوق التونسية، تم خلالها التباحث حول سبل تعزيز الاستثمار السياحي، وتوسيع مجالات التعاون، وتنويع العرض السياحي الوطني.

وفي هذا السياق، أكد الوزير أن تونس توفر بيئة استثمارية واعدة تجعلها وجهة جاذبة للمشاريع السياحية الكبرى، لاسيما في ظل تنامي نوايا الاستثمار السياحي بمختلف الجهات وتعزيز الربط الجوي مع الأسواق الأوروبية، وهو ما يعكس ثقة المهنيين والشركاء الدوليين في الوجهة التونسية وفي الديناميكية الإيجابية التي يشهدها القطاع السياحي بتونس، وفق البلاغ.
كما تم الاتفاق على تنفيذ حملة ترويجية للتعريف بالوجهة التونسية، ولاسيما بالجنوب التونسي، وذلك بالتنسيق بين السفارة التونسية بفرنسا وممثلية الديوان الوطني التونسي للسياحة، على أن تتواصل إلى موفى السنة الحالية.
 وستكون هذه الجهود الترويجية، مدعومةً بعدد من التظاهرات الدولية الكبرى التي ستحتضنها الجهة، قصد إرساء ديناميكية هامة ستعزز مكانة الجنوب التونسي كوجهة سياحية مميزة على المستويين الوطني والدولي، حسب الوزارة.


الخميس 25 سبتمبر 2025 | 3 ربيع الثاني 1447
