Babnet   Latest update 12:44 Tunis

سفارة الجمهورية التونسية بنيروبي تنظم يوما اعلاميا عن بعد حول الحوافز الموجهة للاستثمار في قطاع الصناعة والخدمات

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d5293f64a191.84780448_eifklpnomqghj.jpg width=100 align=left border=0>
Bookmark article    Publié le Jeudi 25 Septembre 2025 - 12:35 قراءة: 0 د, 30 ث
      
تنظم، سفارة الجمهورية التونسية بنيروبي، يوما اعلاميا عن بعد حول "الحوافز الموجهة للإستثمار في قطاع الصناعة والخدمات لفائدة رجال ونساء الأعمال المقيمين بالخارج"، وذلك يوم الاربعاء 01 أكتوبر 2025.

ويستهدف هذا اليوم الاعلامي، الذي ينتظم باشراف ديوان التونسيين بالخارج وبالتعاون مع كل من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والمنظمة الدولية للهجرة، وفق ما ورد بصفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، كافة أفراد الجالية التونسية المقيمين بكينيا وببلدان الإعتماد تنزانيا ورواندا وبورندي وأوغندا والملاوي.



وتندرج هذه التظاهرة في اطار مساعي تونس لتفعيل الديبلوماسية الاقتصادية التونسية والتعريف بمزايا ومناخ الاستثمار والاعمال بالبلاد لمزيد تنويع الشراكة والمراهنة على الدول الافريقية ذات الامكانات الاقتصادية الواعدة.


Comments


0 de 0 commentaires pour l'article 315445


babnet

كل الأخبار...

Toutes les news...
BBC News
Toutes les news BBC
BBC News
Babnet #1 in its Category in Tunisia
  • Al Jazeera
  • BBC Live
  • Radio Zitouna
  • Radio Diwan
الخميس 25 سبتمبر 2025 | 3 ربيع الثاني 1447
العشاء
المغرب
العصر
الظهر
الشروق
الفجر
19:40
18:14
15:37
12:18
06:10
04:43
الرطــوبة:
% 57
Babnet
Babnet26°
25° Babnet
الــرياح:
2.06 كم/س
Babnet
Babnet20°
تونس
Babnet
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
Babnet
26°-20
29°-21
27°-22
26°-21
29°-22
  • Avoirs en devises
    24869,8

  • (24/09)
  • Jours d'importation
    107
  •              1 € = 3,41989 DT        1$ =2,90295 DT
  • Solde Compte du Trésor   (24/09)   1236,2 MDT
Indicateurs
Babnet #1 in its Category in Tunisia
Babnet

زوّارنا يتصفون الآن >>

الأكثر قراءة آخر 7 أيام >>

Babnet Latest update 12:44 Tunis

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة >>

Listen on Online Radio Box! Babnet Tunisia         Pure Tarab
Babnet
Heure à Tunis :
*.*.*
All Radio in One    