سفارة الجمهورية التونسية بنيروبي تنظم يوما اعلاميا عن بعد حول الحوافز الموجهة للاستثمار في قطاع الصناعة والخدمات

تنظم، سفارة الجمهورية التونسية بنيروبي، يوما اعلاميا عن بعد حول "الحوافز الموجهة للإستثمار في قطاع الصناعة والخدمات لفائدة رجال ونساء الأعمال المقيمين بالخارج"، وذلك يوم الاربعاء 01 أكتوبر 2025.



ويستهدف هذا اليوم الاعلامي، الذي ينتظم باشراف ديوان التونسيين بالخارج وبالتعاون مع كل من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد والمنظمة الدولية للهجرة، وفق ما ورد بصفحة السفارة على موقع التواصل الاجتماعي 'فايسبوك'، كافة أفراد الجالية التونسية المقيمين بكينيا وببلدان الإعتماد تنزانيا ورواندا وبورندي وأوغندا والملاوي.

