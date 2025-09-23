Babnet   Latest update 20:06 Tunis

البنك المركزي يطرح ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا

Publié le Mardi 23 Septembre 2025 - 19:34
      
أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا (صنف 2022) للتداول، مؤكدا أنها تتمتع بالرواج القانوني والقوة الإبرائية.

وأوضح البنك في مذكرة وُجّهت إلى البنوك والديوان الوطني للبريد أنّ الورقة الجديدة تحافظ على نفس التصاميم والخصائص وعلامات الأمان المعتمدة في الورقة النقدية المتداولة حاليا من نفس الفئة، باستثناء تاريخ الإصدار الذي أصبح 25 جويلية 2025 عوضا عن 20 مارس 2022، مع طباعته في حجم أكبر.



كما تحمل الورقة النقدية توقيع محافظ البنك المركزي فتحي زهير النوري، وتوقيع نائب المحافظ مراد عبد السالم.

وأكدت مؤسسة الإصدار أنّ هذه الورقة النقدية سيتم تداولها بالتوازي مع الأوراق النقدية الأخرى من نفس الفئة والصنف.


