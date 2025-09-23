البنك المركزي يطرح ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68d2e87a027c86.41607387_neohipmqkfljg.jpg width=100 align=left border=0>

أعلن البنك المركزي التونسي، اليوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025، عن طرح ورقة نقدية جديدة من فئة خمسين دينارا (صنف 2022) للتداول، مؤكدا أنها تتمتع بالرواج القانوني والقوة الإبرائية.



وأوضح البنك في مذكرة وُجّهت إلى البنوك والديوان الوطني للبريد أنّ الورقة الجديدة تحافظ على نفس التصاميم والخصائص وعلامات الأمان المعتمدة في الورقة النقدية المتداولة حاليا من نفس الفئة، باستثناء تاريخ الإصدار الذي أصبح 25 جويلية 2025 عوضا عن 20 مارس 2022، مع طباعته في حجم أكبر.

