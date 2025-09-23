قابس: تقدم بنسبة 85 بالمائة في أشغال تقوية أسس وإصلاح هياكل ومباني المستشفى الجامعي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/62cc44ba55d414.06233790_nofkeigljqmph.jpg width=100 align=left border=0>

تتقدم أشغال مشروع تقوية أسس واصلاح هياكل ومباني المستشفى الجامعي بقابس، بنسق حثيث، حيث قاربت نسبة هذا التقدم 85 بالمائة، ومن المنتظر استكمالها مع موفى السنة الجارية مثل ما تم الاتفاق عليه مع الشركة التي تقوم بانجاز الأشغال، وفق ما افاد به مصدر مسؤول من الادارة الجهوية للتجهيز والاسكان صحفي " وات".

وكانت هذه الأشغال قد استؤنفت مع بداية شهر شهر جانفي 2025 بعد أن تعطلت منذ سنة 2019، وتشمل الأشغال التي يتم استكمالها والتي تناهز كلفتها 4.7 مليون دينار، العيادات الخارجية ونصف كل طابق من 4 طوابق موجودة بهذا المستشفى والتي تضم عددا من أقسامه الداخلية، وفق ذات المصدر.

وسيمكّن استكمال هذه الأشغال من تحسين الخدمات الصحية بالمستشفى الجامعي بقابس، الذي يؤمن منذ سنوات عياداته الخارجية في بناية على وجه الكراء، وتعمل أقسامه الداخلية في ظروف صعبة بسبب غلق جزء هام من بنايته.





وتبقى من بين المشاغل الملحة بالمستشفى الجامعي بقابس، التى عبر عنها المواطنون، التسريع في بناء قاعات العمليات الجديدة وتوسعة قسم الاستعجالي الذي يشهد اكتظاظا كبيرا.