وكالة إحياء التراث تحتفي باليوم العالمي للغة الإشارة تحت شعار "حتى التراث من حقي"

تنظّم وكالة إحياء التراث والتنمية الثقافية، يوم الثلاثاء 23 سبتمبر 2025 بمركز تقديم تاريخ ومعالم مدينة تونس، في إطار الاحتفال باليوم العالمي للغة الإشارة، تظاهرة ثقافية تحت شعار "حتى التراث من حقي"، وذلك تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية، حسب بلاغ نشر على صفحة الوكالة على شبكة التواصل الاجتماعي " فايسبوك".



وتهدف هذه التظاهرة التي تلتئم بالشراكة مع الجمعية الوطنية لرعاية فاقدي السمع، حسب البلاغ، إلى تأكيد حرص الوكالة على تكريس مبدأ تكافؤ الفرص وضمان الحق في النفاذ إلى الثقافة والتراث لكافة فئات المجتمع دون استثناء، وإلى إدماج فاقدي السمع في مختلف الأنشطة الثقافية والتربوية، وتعزيز الوعي بضرورة تمكينهم من حقهم في التمتع بالتراث الوطني عبر توفير الترجمة بلغة الإشارة وتهيئة برامج مخصّصة لهم.





ويتضمّن البرنامج فقرات تعريفية بمركز تقديم تاريخ ومعالم مدينة تونس، وجولات ميدانية لفائدة الأطفال بالتعاون مع مترجمين للغة الإشارة، إلى جانب فقرة حكواتي يقدّمها هشام درويش. وتُختتم التظاهرة بأجواء تفاعلية تؤكد على قيم الشمول الثقافي وحق الجميع في التراث.