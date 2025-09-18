صفاقس : أكثر من 20 مؤسسة تشارك في بعثة الأعمال إلى المملكة العربية السعودية من 2 إلى 6 نوفمبر القادم
سجلت أكثر من 20 مؤسسة تونسية إلى حد الآن، مشاركتها في بعثة الأعمال التجارية، التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة لصفاقس إلى المملكة العربية السعودية، من 2 إلى 6 نوفمبر 2025 .
وأوضح بلاغ أصدرته، أول أمس الثلاثاء، غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، أن البعثة تتنزل في إطار تعزيز التعاون الإقتصادي بين تونس والمملكة العربية السعودية، وقد لاقت إقبالا كبيرا من قبل المؤسسات التونسية، حيث سجلت حتى الآن مشاركة أكثر من 20 مؤسسة تمثل قطاعات إقتصادية مختلفة على غرار مواد البناء والمقاولات، والخدمات الفندقية، ومعدات علمية وطبية، والصناعات الغذائية، والجلود والأحذية، والخدمات.
ويتضمن برنامج البعثة، وفق ما ورد في ذات البلاغ، العديد من الفعاليات المهمة التي تهدف إلى تسهيل التبادل التجاري وتعميق التعاون بين رجال الأعمال التونسيين والسعوديين، من أهمها ، لقاءات أعمال ثنائية في مقر اتحاد غرف التجارة بالرياض، ومع هيئة الغذاء والدواء حول التعريف بشروط وإجراءات قبول السلع بالمملكة، وايضا لقاءات أعمال ثنائية مع هيئة تنمية الصادرات السعودية، وهيئة الاستثمار السعودية.
ويشمل البرنامج ايضا، وفق ذات المصدر، زيارة إلى معرض البناء السعودي "سعودي بويلد 2025" الذي سينعقد من 3 إلى 6 نوفمبر القادم، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
وتوقعت غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، أن تكون هذه الفعالية، نقطة إنطلاق نحو مزيد من التعاون المثمر بين تونس والمملكة العربية السعودية في مجالات التعاون التجاري والإستثمار.
