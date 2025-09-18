صفاقس : أكثر من 20 مؤسسة تشارك في بعثة الأعمال إلى المملكة العربية السعودية من 2 إلى 6 نوفمبر القادم

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/6266be907459a8.06930900_golnpkqmefijh.jpg width=100 align=left border=0>

سجلت أكثر من 20 مؤسسة تونسية إلى حد الآن، مشاركتها في بعثة الأعمال التجارية، التي تنظمها غرفة التجارة والصناعة لصفاقس إلى المملكة العربية السعودية، من 2 إلى 6 نوفمبر 2025 .



وأوضح بلاغ أصدرته، أول أمس الثلاثاء، غرفة التجارة والصناعة لصفاقس، أن البعثة تتنزل في إطار تعزيز التعاون الإقتصادي بين تونس والمملكة العربية السعودية، وقد لاقت إقبالا كبيرا من قبل المؤسسات التونسية، حيث سجلت حتى الآن مشاركة أكثر من 20 مؤسسة تمثل قطاعات إقتصادية مختلفة على غرار مواد البناء والمقاولات، والخدمات الفندقية، ومعدات علمية وطبية، والصناعات الغذائية، والجلود والأحذية، والخدمات.

