النفطي يلتقي عددا من نظرائه من الدول العربية والأفريقية والآسيوية على هامش مشاركته في القمّة العربية الإسلامية الطّارئة

Publié le Lundi 15 Septembre 2025
      
أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمّد على النفطي، بمناسبة مشاركته في أشغال القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة، اليوم الاثنين، بالدوحة، لقاءات مع عدد من نظرائه من الدول العربية والأفريقية والآسيوية المشاركين في القمّة.
وعقد الوزير، حسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، في هذا الإطار،  لقاءات مع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري، أحمد عطاف، والمكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الليبي،الطاهر الباعور، ووزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنيغاليين بالخارج،الشيخ نيانغ.
و تناولت هذه اللقاءات أبرز مجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتطويرها. كما تم خلالها التداول حول مُخرجات القمة العربية والإسلامية الطارئة، لا سيما التضامن مع دولة قطر ضد العدوان الصهيوني الغاشم والوقوف مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه التاريخية.

وخلال اللقاء الثلاثي التونسي الجزائري الليبي، تم استعراض آخر التطورات على الساحة الليبية والتأكيد على أهمية التوصل إلى التسوية السياسية الشاملة في إطار حوار ليبي-ليبي، بما يحفظ وحدة ليبيا وسيادتها وأمنها واستقرارها.

 
 


