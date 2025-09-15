النفطي يلتقي عددا من نظرائه من الدول العربية والأفريقية والآسيوية على هامش مشاركته في القمّة العربية الإسلامية الطّارئة

<img src=http://www.babnet.net/images/3b/68c88aac13c6b6.15044750_iomgnqplfekjh.jpg width=100 align=left border=0>

أجرى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمّد على النفطي، بمناسبة مشاركته في أشغال القمة العربية الإسلامية الطارئة المنعقدة، اليوم الاثنين، بالدوحة، لقاءات مع عدد من نظرائه من الدول العربية والأفريقية والآسيوية المشاركين في القمّة.

وعقد الوزير، حسب بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية، في هذا الإطار، لقاءات مع وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية الجزائري، أحمد عطاف، والمكلف بتسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الليبي،الطاهر الباعور، ووزير الاندماج الإفريقي والشؤون الخارجية والسنيغاليين بالخارج،الشيخ نيانغ.

و تناولت هذه اللقاءات أبرز مجالات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها وتطويرها. كما تم خلالها التداول حول مُخرجات القمة العربية والإسلامية الطارئة، لا سيما التضامن مع دولة قطر ضد العدوان الصهيوني الغاشم والوقوف مع الشعب الفلسطيني في الدفاع عن حقوقه التاريخية.

