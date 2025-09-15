Babnet   Latest update 16:47 Tunis

عائدات السياحة والعمل تغطي 120 بالمائة من خدمة الدين الخارجي

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/65eeef6cc07be2.02269336_njoiheplmkgfq.jpg width=100 align=left border=0>
Publié le Lundi 15 Septembre 2025 - 16:16
      
كشف البنك المركزي التونسي، الاثنين، أنّ إجمالي عائدات السياحة وتحويلات العملة من التونسيين بالخارج بلغ حوالي 11,8 مليار دينار حتى يوم 10 سبتمبر 2025، أي ما يعادل 120 بالمائة من قيمة خدمة الدين الخارجي.

نمو في العائدات


* عائدات السياحة: سجلت ارتفاعاً بنسبة 8,7 بالمائة لتصل إلى 5,7 مليار دينار منذ بداية السنة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.

* عائدات العمل: ارتفعت بنسبة 8,3 بالمائة لتتجاوز 6 مليارات دينار.

تراجع في خدمة الدين الخارجي

في المقابل، تراجعت خدمة الدين الخارجي بنسبة 4,3 بالمائة، من 10,2 مليار دينار يوم 10 سبتمبر 2024 إلى 9,8 مليار دينار في الفترة نفسها من 2025.

استقرار احتياطي العملة الصعبة

وحافظت المدخرات من العملة الأجنبية على استقرارها في حدود 25,5 مليار دينار بتاريخ 12 سبتمبر 2025، أي ما يعادل 110 أيام توريد.


الاثنين 15 سبتمبر 2025 | 23 ربيع الأول 1447
