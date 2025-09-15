عائدات السياحة والعمل تغطي 120 بالمائة من خدمة الدين الخارجي
كشف البنك المركزي التونسي، الاثنين، أنّ إجمالي عائدات السياحة وتحويلات العملة من التونسيين بالخارج بلغ حوالي 11,8 مليار دينار حتى يوم 10 سبتمبر 2025، أي ما يعادل 120 بالمائة من قيمة خدمة الدين الخارجي.
نمو في العائدات
* عائدات السياحة: سجلت ارتفاعاً بنسبة 8,7 بالمائة لتصل إلى 5,7 مليار دينار منذ بداية السنة، مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2024.
* عائدات العمل: ارتفعت بنسبة 8,3 بالمائة لتتجاوز 6 مليارات دينار.
