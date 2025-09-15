كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد أكابر: المنتخب الوطني في تربص اعدادي بقرمبالية من 15 الى 19 سبتمبر

<img src=http://www.babnet.net/images/2b/61842bf9884d92.45453279_hgkqlnfioemjp.jpg width=100 align=left border=0>

يدخل المنتخب التونسي لكرة اليد بداية من اليوم والى غاية 19 سبتمبر في تربص تحضيري بقرمبالية استعدادا للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم القادمة التي ستقام برواندا من 19 إلى 31 جانفي 2026.



وقد وجه الاطار الفني الدعوة ل20 لاعبا للمشاركة في هذا التربص وهم الرباعي صالح براهم ومطيع ليمام وعزيز بن حسين والياس برجي في حراسة المرمى والمنسقون بلال العبدلي وسليم رحومة واسامة غشام ولاعبو دائرة اسلام الجبالي وعزيز بن حمودة ومصطفى جمور.

