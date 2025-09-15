كأس إفريقيا للأمم لكرة اليد أكابر: المنتخب الوطني في تربص اعدادي بقرمبالية من 15 الى 19 سبتمبر
يدخل المنتخب التونسي لكرة اليد بداية من اليوم والى غاية 19 سبتمبر في تربص تحضيري بقرمبالية استعدادا للمشاركة في كأس إفريقيا للأمم القادمة التي ستقام برواندا من 19 إلى 31 جانفي 2026.
وقد وجه الاطار الفني الدعوة ل20 لاعبا للمشاركة في هذا التربص وهم الرباعي صالح براهم ومطيع ليمام وعزيز بن حسين والياس برجي في حراسة المرمى والمنسقون بلال العبدلي وسليم رحومة واسامة غشام ولاعبو دائرة اسلام الجبالي وعزيز بن حمودة ومصطفى جمور.
كما ضمت القائمة الثنائي اسكندر الجفالي وطه السماوي في خطة ظهير ايمن والثلاثي عبد المجيد القابسي وخليل بربورة ومهيب قلال في خطة جناح ايمن، بالاضافة الى الثلاثي جاسر بن حسين وصالح النصيري وعزيز العايدي في خطة ظهير ايسر والثنائي غسان التومي ووجدي خواجة في خطة جناح ايسر.
يشار الى ان المنتخبات المتحصلة على المراتب الخمس الاولى خلال كأس افريقيا للاكابر ستتاهل الى بطولة العالم المانيا 2027.
